Etalarea runelor pentru joi, 21 noiembrie 2024. Sfaturile zilei pentru toate zodiile

BERBEC

Runa etalata – MANNAZ : Punctul de start trebuie sa fie intotdeauna sinele iar o relatie sanatoasa cu tine insuti este absolut esentiala : de ea depind toate celelalte relatii, daca curg sau nu sanatos, inclusiv relatia ta cu Marele Mister. Nu este acum un moment in care sa astepti si cauti laude despre realizarile tale, nici sa obtii atentie in toate felurile posibile. Nu judeca si nu fii intolerant. Tine minte trecutul si gandeste-te la viitor, dar focuseaza-te doar pe prezent. Incearca sa traiesti o viata obisnuita intr-o maniera extraordinara.

TAUR

Runa etalata – PERTH. Au loc schimbari interioare profunde. Se anunta surprize pregatite pentru tine. Nu prea conteaza acum nimic din ce se intampla in exterior, decat cum pare pentru sinele tau interior. Orice iti starneste o reactie in lumea exterioara transmite un echivalent al lumii interioare si ceva de vazut de catre tine.

GEMENI

Runa etalata – THURISAZ. Este munca destula de facut, atat in tine cat si in afara ta. Esti pregatit sa primesti mesaje de la divinitate. Acum vei putea vedea ce ascunzi in interiorul tau pentru ca iti va aparea in exterior si vei recunoaste. Daca ai de urmat o actiune, mai asteapta si asa elimini rezistenta.

RAC

Runa etalata – URUZ (cu fata in sus). Uruz indica faptul ca pot fi unele oportunitati in fata ta acum. Ele pot fi deghizate in pierderi dar cu o mare oportunitate ce se contureaza din cenusa precum pasarea Phoenix. Trebuie sa inveti sa te adaptezi la noi cerinte si sa depasesti provocarile cu puterea, tenacitatea si determinarea ta.

LEU

Runa etalata – ODIN. Runa ODIN aduce o zi plina de revelatii. Fii atent la semnele si mesajele din jurul tau. Acestea te vor ghida spre o mai buna intelegere a situatiilor cu care te confrunti. Intelepciunea acumulata te va ajuta sa iei cele mai bune decizii.

FECIOARA

Runa etalata – Berkana : Aceasta runa indica pentru tine o perioada de crestere/succes in viata ta. Te simti bine, atat fizic cat si emotional. Cand lucrezi cu oamenii sa stii ca te afli intr-o faza de progres. Acum este un bun timp pentru studiu, pregatire si dezvoltare. Dar nu uita, in plus fata de circumstante favorabile necesare pentru cresterea ta, eforturile personale iti sunt si ele necesare si semnificative.

BALANTA

Runa etalata – EHWAS (cu fata in sus). Runa indica faptul ca este posibila o schimbare de plan, schimbare de locatie sau o calatorie. Aceasta schimbare nu pare a fi o surpriza si tu te-ai gandit deja la ea sau te-ai pregatit sa se intample. Aceasta runa anunta faptul ca schimbarile vor fi gradate in locul uneia mari si uriase. Aceasta parte a calatoriei tale prin viata este una pozitiva deci bucura-te de ea, oricat de infricosatoare pare a fi la inceput.

SCORPION

Runa etalata – GEBO: Aceasta runa semnifica un parteneriat in orice forma ar fi. Daca este o situatie personala, probabil partenerul tau, mesajul este ca poti construi o relatie adevarata. Este dificil de spus care va fi relatia, familie, iubire sau prietenie. Dar aceasta persoana doreste alianta cu tine. Runa indica posibilitatea unei relatii sincere si fructuoase. Daca te gandesti la o situatie de munca, sa stii ca succesul este legat de activitati in parteneriat. Cauta aliati si actionati ca o echipa.

SAGETATOR

Runa etalata – Isa: Runa Isa te sfătuiește să te oprești și să îți reevaluezi planurile. Este posibil să fie necesar să faci ajustări sau să te regândești înainte de a merge mai departe.

CAPRICORN

Runa etalata – KENAZ, inversata. Vanturile schimbarii sufla peste tine si esti dornic sa ai parte de lumina ce vine din noua cunoastere. Kenaz iti vesteste aici sa fii prudent sa nu te schimbi la orice gand trecator sau la orice noua idee iti iese in cale. Unele idei noi sunt bune pentru tine, altele nu, desi sunt bune pentru altii. Un dezechilibru legat de cat si la ce sa te schimbi iti este anuntat acum. Simte ce este potrivit tie. Kenaz semnifica iluminarea, deschiderea la noi ganduri si idei dar si noi inceputuri precum primavara sau rasaritul unei noi zile. Kenaz are energia aerului precum vantul si e conectata la Freyja, zeita mama absoluta

VARSATOR

Runa etalata – Othila: Aceasta runa iti transmite mesajul ca ai depasit multe obstacole ca sa ajungi in acest punct. Bucura-te de realizarile tale, le meriti din plin! Ai cunoscut succesul datorita efortului depus, iar acum ai face bine sa te bucuri impreuna cu familia si cei dragi de roadele muncii tale.

