Horoscop complet 28 decembrie. Mai multe zodii au parte de surprize la final de an

Berbec

Ai parte de o zi dinamică, în care pot apărea vești legate de bani sau de carieră. O discuție neașteptată te poate ajuta să vezi mai clar ce îți dorești în 2026. Evită impulsivitatea.

Taur

Surprizele vin din zona relațiilor. Fie o persoană revine în viața ta, fie primești o propunere care te scoate din rutină. Zi bună pentru planuri pe termen lung.

Gemeni

Te concentrezi pe detalii și pe lucruri practice. Pot apărea rezolvări rapide ale unor probleme mai vechi, mai ales legate de muncă sau sănătate. Ascultă-ți intuiția.

Rac

Zi cu emoții puternice, dar și cu bucurii neașteptate. Dragostea și creativitatea sunt favorizate. Cineva îți poate face o surpriză plăcută spre seară.

Leu

Finalul de an îți aduce clarificări în familie sau legate de locuință. Este un moment bun pentru împăcări și pentru a lăsa în urmă tensiuni mai vechi.

Fecioară

Comunicarea este cheia zilei. Primești informații importante sau un mesaj care îți schimbă perspectiva. Atenție la drumuri și la promisiuni făcute în grabă.

Balanță

Zi favorabilă banilor și valorilor personale. Poți primi un cadou, o sumă de bani sau o ofertă interesantă. Ești mai sigur pe tine decât de obicei.

Scorpion

Ești în centrul atenției și ai o energie aparte. Zi excelentă pentru decizii personale, schimbări de look sau afirmații curajoase. Surprizele sunt de partea ta.

Săgetător

Ai nevoie de liniște și reflecție. Ziua te îndeamnă să închizi capitole vechi și să te pregătești sufletește pentru noul an. Un adevăr iese la suprafață.

Capricorn

Prietenii și planurile de viitor sunt în prim-plan. Poți primi o invitație sau o propunere care te entuziasmează. Finalul de an vine cu speranță și motivație.

Vărsător

Cariera și imaginea publică sunt favorizate. O veste sau o apreciere îți confirmă că ești pe drumul cel bun. Atenție la relația cu autoritățile sau superiorii.

Pești

Zi excelentă pentru planuri, călătorii sau decizii legate de studii și dezvoltare personală. Finalul de an îți aduce optimism și o surpriză care îți schimbă starea.

28 decembrie este o zi de bilanț, dar și de revelații. Multe zodii primesc semne clare despre ce trebuie păstrat și ce trebuie lăsat în urmă înainte de noul an.