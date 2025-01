Berbec

Runa extrasa – TEIWAZ : Runa germanica Teiwaz semnifica razboinicul viteaz si steaua calauzitoare de pe cer pe care se bazau vitejii vikingi odinioara. Ea este purtatoarea energiei masculine degajate de viteji si reprezinta anxietatea si ambitia de a cuceri. Atunci cand primesti aceasta runa, primesti sfatul de a persevera, indiferent de obstacole, spre telul tau, dar fii rabdator in tot acest proces.

Taur

Runa etalata – WUNJO (cu fata in jos). Va fi nevoie sa confrunti unele situatii inainte de a te misca inainte si intr-o perioada mai buna a vietii tale. Daca nu te simti in stare sa iei decizii acum, scrie cum te simti saptamanal si in maxim doua luni revizuieste-ti ce ai scris. Asta te ajuta sa iti vezi progresul si cum te-ai miscat mai mult spre zona in care sa iei deciziile necesare pentru o viata mai buna.

Gemeni

Runa etalata – ANSUZ : Exista viata noua ce se deruleaza in fata ta acum. Fii prezent si constient in timpul intalnirilor cu alti oameni. Sunt mari sanse sa ai parte si sa simti o conexiune cu Divinul. Daca esti in fata fantanii cu apa, bea mai intai tu, doar asa vei avea puterea de a scoate apa ca sa bea si altii.

Rac

Runa etalata – EIWAS (cu fata in jos). Fa-ti timp sa vezi detaliile din jurul tau pentru ca ritmul vietii oricum se va accelera. Calatoria este la fel de interesanta precum destinatia. La nevoie, fa un pas in spate si vezi progresul facut ca si cum ar privi altcineva. Daca nu reusesti la timp un scop dorit, aduna-te praful si incearca din nou. Invata lectiile calatoriei tale si data viitoare vei reusi mai mult.

Leu

Runa etalata – Gebo : Aceasta runa iti da sfatul ca iti prind bine uniunile cu alti oameni acum, de aici iti vine puterea. Insa nu uita de libertatea pe care fiecare membru al unei aliante o are. Ai nevoie de rabdare, intelepciune si munca pentru a fi si jucator de echipa dar a-ti mentine si libertatea.

Fecioara

Runa etalata – HAGALAZ (cu fata in sus). Fii pregatit, neasteptatul poate fi imediat dupa colt. Insa in orice neasteptat, ai deja in tine resursele sa te descurci si sa obtii maxim de beneficiu si nu esti singur ci inconjurat de fortele unui Univers prietenos.

Balanța

Runa etalata – INGUZ. Acum este un moment de mare putere in care se poate termina ce trebuie sa se termine ca noi inceputuri sa poata incepe. Dificultatile pot fi rezolvate si clarificate mai usor. Fluturele iese din cocoonul sau. Miscarile te pot ajuta sa te eliberezi dintr-o situatie blocanta. Daca exista pericole, miscarile pe care le vei face te vor scoate din ele sau tine in afara lor.

Scorpion

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Ca orice calatorie prin viata, cu obstacolele si provocarile ei, orice curent de apa are turbulentele sale, bolovanii sai, cascadele sale si chiar si zone linistite dar apa intotdeauna isi va atinge obiectivul de a ajunge la ocean. Sa crezi ca si tu iti poti atinge scopurile dorite, dar fii si pregatit pentru orice situatie pe drum. Invata din tot ce intalnesti, fie ca este o cascada sau o oaza linistita.

Săgetător

Runa etalata – PERTH: Perth este runa sansei si a pariurilor. Arunca zarurile si lasa-te pe mana sortii. A paria este un mod placut sa depasesti perioadele de noapte…cat timp este un pariu fara pericole. Jocurile de noroc si sansa au perspective ce sunt ascunse de noi, asa cum Perth semnifica si secrete necunoscute. Runa simbolizeaza si transmite distractie si abandon salbatic dar fii cu grija pentru ca este si runa misterului si a rezultatelor finale neasteptate. Nu poti pierde daca nu joci, dar nici nu castigi mereu.

Capricorn

Runa etalata – Raido : Daca iti analizezi situatia curenta, tu stii ca esti deja pe cale spre ceva ce iti doresti. Daca te gandesti la viitor, inca este o cale lunga in fata ta. Dar da, este posibil sa implinesti ce iti doresti si vei construi unele relatii benefice sau participa la proiecte de ajutor. Runa iti transmite sa nu stai intr-un singur loc ci sa te misti mereu spre scopul specificat. Tine minte ca drumul in fata este deschis, paseste pe el cu curaj !

Continuarea Aici