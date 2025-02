Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 11 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Jera: Jera este simbolul campurilor de grau, secara si in. A sosit vremea recoltei si, odata cu ea, o perioada de belsug si recompense. Iarna a durat destul, plantarea s-a finalizat de mult, acum vine momentul rasplatei pentru ce ai facut pana acum. Jera este indicatorul abundentei.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Laguz : Uneori, se poate intampla astfel : ai un vis care te entuziasmeaza, iti evoca emotii puternice, o stare speciala mentala, dar nu intelegi de ce. Nu analiza cu mintea constienta. Ramai cat poti de mult in aceeasi stare ca de somn peste zi, adica cu mintea constienta tacuta, doar observand lumea detasat ca si cum inca esti in stare de vis si urmeaza directia pe care o primesti in aceasta stare ; acela e glasul intuitiei. Altfel traiesti in stari inevitabile de tensiune si dizarmonie interioara.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Tu ii vei inspira pe altii dar trebuie sa crezi in tine si in abilitatile tale pentru ca asta sa se intample. Foloseste-ti mostenirea cu intelepciune, adauga la ea si fii pregatit sa o dai mai departe urmatoarei generatii. Nu uita ca si tu treci prin aceasta mostenire de cunostinte, abilitati, inspiratii si credinte de la toti cei ce au intrat in contact cu tine.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Tiewaz: Daca esti implicat in afaceri, aparitia runei Teiwaz (Tiwaz) indica faptul ca te indrepti intr-o directive buna. Dar, pentru a avea un succes, e nevoie de mai multa fermitate, fara sa aplici forta si presiune.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Thurisaz: Astazi, runa Thurisaz te sfatuieste sa te pregatesti pentru provocari neasteptate. Fii atent la semne si nu te teme sa folosesti forta interioara pentru a depasi obstacolele. Reactiile tale rapide si deciziile intelepte te vor ajuta sa invingi orice dificultate.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Wunjo (inversata):

Realizarea unui tel pe care ti l-ai propus dureaza mai mult decat te asteptai. Calatoria spre realizarea lui pare a fi dureroasa. Dar trebuie sa te straduiesti mai tare ca sa-ti realizezi visul. Doar cei mai curajosi sunt rasplatiti.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Algiz: Sufletul tau se simte amenintat. Dar ceea ce se apropie de tine nu iti va face rau. Dimpotriva, vine sa te ajute. Necunoscutul te poate speria, insa nu este neaparat ceva rau.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – FEHU, inversata. Fehu iti vesteste un prea mare atasament de bunurile materiale pe care le ai sau pe care vrei sa le ai. Este bine sa fii bogat prin munca ta sustinuta si grea insa este bine sa fii detasat cu privire la cat obtii si la respectul pe care ti-l acorzi in functie de cat ai. Valoarea ta nu e data de posesiuni. Schimba aceasta gandire si vei debloca usa viitoarelor bogatii. Aceasta runa este simbolul prosperitatii, a bogatiei prin posesiuni. Energia sa este cea a focului creator care sustine oamenii sa poata munci si avea abundenta. Fehu este un indicator de respect pentru ce detii urmare a muncii tai dar si pentru tot ce a fost nevoie sa sacrifici ca sa ajungi aici. Fehu este conectat cu Freyja, Mama Pamant ce ne da disponibilitatea de a ne sacrifica si a ne “arde” ca sa dam nastere unei noi vieti, unei bogatii, unei acumulari.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – EHWAZ. Aceasta runa este simbolizata de doi cai si inseamna miscare. Orice miscare faci impreuna cu cineva ca echipa in aceeasi directie duce la multe realizari si la rezultatele dorite. Deseori este o aventura in necunoscut dar curajul de a face miscarea aduce recompense. Energia runei este conectata cu zeii Frey si Freya. Ti se vestesc noi contracte ce aduc asocieri benefice sau o mutare intr-o noua locatie. Intelegerile stabilite vor duce la beneficii.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Hagalaz: Ziua de azi poate aduce provocari neprevazute. Nu te teme de dezordinea temporara; ea va deschide calea catre un nou inceput si oportunitati de crestere personala.

