Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 2 ianuarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Berbec

Runa etalata – INGUZ (cu fata in sus). Da, este bine acum sa te focusezi pe vise si sperante, dar mai important e sa iti faci treburile in prezent cu stare de bucurie. Esti aici si acum doar o data. Ia maxim din prezent.

Taur

Runa etalata – JERA (cu fata in sus). Runa indica faptul ca inca va fi nevoie sa pui efort si sa nu stai pe spate si sa astepti. Asigura-te ca esti bine pregatit pentru pasul urmator. Fa tot ce poti din aceasta oportunitate astfel incat viitorul sa iti fie excelent pe toate planurile.

Gemeni

Runa etalata – LAGUZ : Runa Laguz este runa ce reprezinta apa. Laguz este o runa cu energie puternic feminina si, precum oceanele, contine multa putere de o natura incontrolabila. In acest context, mesajul runei sugereaza faptul ca o mare putere ce ti-ar putea face rau este luata de la tine, cu forta valurilor marii. Mai simbolizeaza si posibilitatea startului unei calatorii. Intrucat runa are si un mesaj de putere sexuala, ea sugereaza atentie cu privire la forta pe care sexualitatea ar putea-o avea asupra ta sau asupra altui om prin tine.

Rac

Runa etalata – OTHILA, inversata. Se cere ca acum sa dai jos un rand din pielea ta veche. Daca primesti beneficii ti se poate cere sa cedezi tu ceva. Poate sa fie dificil pentru ca parte din ceea ce ar trebui sa dai face parte din felul tau de a fi din trecut, deci trebuie sa renunti la aceasta identitate ca sa ai parte de noile castiguri.

Leu

Runa etalata – Thurisaz: Sub influenta runei Thurisaz, astazi este o zi pentru a te apara si a-ti proteja interesele. Nu permite ca frica sau indoiala sa te retina. Fii proactiv si increzator in fata adversitatilor.

Fecioara

Runa etalata – WUNJO (cu fata in sus). O calatorie importanta este pe cale sa inceapa, pentru tine sau pentru altcineva ce calatoreste sa te viziteze. Intreaga experienta va avea o finalitate de mare succes, in special daca implica un nou proiect sau o noua aventura. Tine minte sa recunosti si sa recompensezi pe cei ce te-au ajutat in trecut, indiferent cat de mica a fost contributia lor. Ei te-au ajutat sa ajungi in acest punct al calatoriei vietii tale.

Balanța

Runa etalata – FEHU (cu fata in jos). Mesajul runei acum este despre finantele tale. Poti intampina frustrari in acest moment pe aceasta tema pentru ca simti ca nu ai controlul dorit de tine. Acum insa e momentul sa faci doi pasi in spate de la orice eveniment si sa privesti totul de la distanta, ca sa identifici ce trebuie facut. Invata din acest proces in care te afli. Observa ce se intampla si noteaza cum ai putea schimba lucrurile daca s-ar da timpul inapoi.

