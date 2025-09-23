”Nu cred cu adevărat că se va întâmpla [curând]. Aceasta este o veste proastă. Și ne gândim la asta, și ne apasă pe inimă”, a afirmat liderul turc într-un interviu acordat Fox News. Erdogan a subliniat că Europa nu va putea susține economic Ucraina „la nesfârșit”, deoarece țara nu poate concura cu Rusia din punct de vedere economic. Cu toate acestea, el și-a exprimat speranța că sprijinul pentru Kiev va continua pe termen vizibil.

Recomandări pentru NATO și modelul turcesc de mediere

Întrebat cum ar trebui NATO să reacționeze la provocările Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, Erdogan a sugerat să se urmeze exemplul Turciei, care menține relații atât cu Rusia, cât și cu Ucraina. „Lucrăm la un model de pace în aceste regiuni”, a subliniat președintele turc. Erdogan a reiterat că nu va renunța la rolul său de mediator între Moscova și Kiev pentru soluționarea conflictului militar și a menționat că discuțiile directe dintre Rusia și Ucraina la Istanbul, reluate în luna mai, accelerează procesul de pace. Liderul turc și-a exprimat speranța că războiul s-ar putea încheia până la sfârșitul anului 2025.

Zeci de mii de persoane au participat la o manifestație a opoziției în capitala Turciei

Trump și negocierile cu Putin

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a amenințat repetat Rusia cu sancțiuni și a emis ultimatumuri pentru a pune capăt acțiunilor militare în Ucraina. Pe 15 august, Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska. În cadrul discuțiilor, Putin a cerut ca, pentru încheierea unui acord de pace, Rusia să cedeze părțile neocupate din Donbas în schimbul unei înghețări a frontului în regiunile Zaporizhzhia și Herson. Potrivit surselor Bloomberg apropiate Kremlinului, Putin considera că Trump nu intenționa să intervină serios în conflict și a decis să escaladeze situația pentru a forța Kievul să negocieze în condițiile sale.

Blocaj în negocierile de pace

În paralel cu intensificarea atacurilor aeriene asupra Ucrainei, discuțiile de pace dintre Moscova și Kiev sunt efectiv înghețate. Rustem Umerov, șeful Consiliului Național pentru Securitate și Apărare al Ucrainei, a precizat că dialogul s-a redus la aspecte umanitare și schimburi de prizonieri. Trump a anunțat totodată o posibilă întâlnire între Putin și președintele ucrainean Volodymyr Zelenski, însă liderul rus a declarat că nu vede rostul unei asemenea convorbiri.

Contexte internaționale tensionate

Declarațiile lui Erdogan vin într-un moment în care conflictul din Ucraina continuă să afecteze securitatea europeană și relațiile dintre marile puteri. Modelul Turciei de mediere, bazat pe dialog simultan cu ambele părți, este prezentat ca un exemplu de abordare diplomatică în încercarea de a tempera tensiunile și de a găsi soluții pașnice.

Rusia îi cere Turciei să-i dea înapoi sistemele S-400 pe care i le-a trimis în 2019. Apărarea antiaeriană, în deficit din cauza războiul din Ucraina