Sursele, citate de MoscowTimes, au precizat că toate sistemele disponibile au fost folosite în războiul din Ucraina, astfel încât Rusia nu mai poate furniza echipamente gata de livrare altor țări interesate de S-400.

S-400 în Turcia: folosite rar și neconforme NATO

Turcia, care a primit sistemele în 2019, le-a utilizat extrem de rar, deoarece acestea nu respectă standardele NATO. În paralel, Ankara dezvoltă activ propriile sisteme de apărare aeriană în cadrul proiectului Steel Dome, vizând reducerea dependenței de tehnologia străină.

Probleme legate de rachete și valoare scăzută

Sursele citate de Nefes menționează că rachetele livrate împreună cu sistemele S-400 sunt deja la jumătatea duratei lor de viață, ceea ce le scade valoarea pentru Turcia. De asemenea, decizia de a le vinde înapoi Rusiei ar putea fi legată de hotărârea Statelor Unite de a exclude Turcia din programul de livrare a avioanelor F-35 ca urmare a achiziției S-400. Totuși, un alt interlocutor RIA Novosti din Ankara afirmă că, în prezent, Turcia nu discută întoarcerea sistemelor către Moscova.

Contractul S-400 și tensiunile cu SUA

Rusia și Turcia au semnat în 2017 un contract pentru furnizarea a patru batalioane S-400, în valoare totală de 2,5 miliarde de dolari. Sub presiunea americană, Ankara a decis să nu le folosească. În 2024, ziarul Cumhuriyet a relatat că Turcia a propus SUA păstrarea sistemelor rusești în depozit, în schimbul vânzării avioanelor F-35. Ulterior, ministrul turc al Apărării, Yaşar Güler, a declarat că SUA nu mai are obiecții față de utilizarea sistemelor rusești de către Turcia.

Președintele Erdogan și limitele S-400

În contextul războiului dintre Israel și Iran din iunie, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a subliniat că sistemul S-400 nu poate acoperi complet nevoile de apărare aeriană ale țării. Erdogan a amintit dezvoltarea propriilor sisteme anti-aeriene – Siper, Korkut, Hisar și Sungur –, precizând că acestea nu ar fi fost create dacă Turcia „ar fi stat în colțul său” și s-ar fi bazat doar pe „achiziționarea” de arme.

Viitorul apărării aeriene turcești

Pe termen scurt, Turcia continuă să dezvolte tehnologia proprie și să exploreze opțiuni de integrare a sistemelor S-400 într-un context mai larg de apărare. În timp ce Rusia se confruntă cu lipsa de resurse proprii, Ankara încearcă să echilibreze presiunile externe și nevoile interne de securitate aeriană.

