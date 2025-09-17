UPDATE 9:30 Zelensky sustine că Rusia se pregătește să lanseze două campanii ofensive de amploare

Președintele Volodimir Zelensky a declarat într-un interviu pentru Sky News că Rusia se pregătește să lanseze două campanii ofensive de amploare în această toamnă, după ce trei încercări anterioare au eșuat. Potrivit liderului ucrainean, pierderile masive de personal și echipament au dus la eșecul acestor operațiuni.

Zelensky a respins și speculațiile privind o posibilă capturare a orașului Sumy, calificându-le drept „manipulări și minciuni”. În ciuda unor câștiguri limitate, Rusia continuă să urmărească obiectivul de a cuceri întregul Donbas până la finalul anulu

UPDATE 9:00 - Prima şcoală care îi va instrui pe copii și adulți să opereze drone, inaugurată de Lituania, țară membră NATO

Ministerul Apărării din Lituania a inaugurat prima dintr-o serie de nouă şcoli de drone, unde copiii de la vârsta de 10 ani şi adulţii vor fi instruiţi în pilotarea, asamblarea şi programarea dronelor, relatează Reuters.

UPDATE

Discuţia intervine în condiţiile în care Donald Trump a afirmat sâmbătă că este gata să ia noi sancţiuni împotriva Rusiei, cu condiţia ca ţările NATO să înceteze să mai cumpere petrol rusesc şi să impună taxe vamale Chinei.

„Economia de război a Rusiei, susţinută de veniturile din combustibilii fosili, finanţează vărsarea de sânge din Ucraina. Pentru a pune capăt acestei situaţii, Comisia va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia”, anunţă Ursula von der Leyen.

Planurile iniţiale ale Comisiei Europene prevedeau ca importurile de petrol şi gaze din Rusia să înceteze la 1 ianuarie 2028, dar Slovacia şi Ungaria au obiecţii.

„Comisia îşi va prezenta în curând cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni, care vizează criptomonedele, băncile şi energia”, a mai anunţat Ursula von der Leyen după discuţia cu Donald Trump, care între timp a ajuns în Marea Britanie unde îşi începe miercuri vizita de stat de două zile.

UE a interzis deja majoritatea importurilor de petrol rusesc, reducând ponderea petrolului pe care îl importă din Rusia de la 29% la începutul anului 2021 la 2% până la jumătatea anului 2025. UE intenţionează să pună capăt complet acestor importuri şi a anunţat un plan de eliminare treptată a tuturor achiziţiilor de petrol şi gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027. Von der Leyen spune acum că Bruxellesul doreşte să accelereze şi mai mult acest proces., dar nu a dat alte detalii.