UPDATE - Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Protecţie (SOP), colonelul Bogusław Piórkowski, a declarat că un ofiţer care era de serviciu lângă Palatul Belvedere a observat o dronă care zbura.

„Ofiţerul l-a informat pe comandant, iar apoi ofiţerii detaşaţi l-au reţinut pe operatorul dronei”, a precizat colonelul Piórkowski, pentru TVP.Info.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”Chiar acum, Serviciul de Protecţie de Stat a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi. Poliţia investighează circumstanţele incidentului”, a scris premierul Donald Tusk pe X.

Liderul de la Varșovia a ținut să precizeze că este vorba de clădiri guvernamentale sensibile, inclusiv strada Parkowa şi Palatul Belweder

Momentan, nu se cunosc mai multe detalii legate de acest incident care a avut loc la mai puțin de o săptămână de când o serie de drone rusești au pătruns în spaţiul aerian polonez în cadrul unei incursiuni de o amploare fără precedent.

Cel puţin patru drone au fost doborâte, fiind pentru prima dată când NATO deschide focul de la începutul războiului Rusiei în Ucraina.

Aliaţii au reacţionat imediat la aceste evenimente. Republica Cehă şi Ţările de Jos au promis sprijin sub formă de echipamente militare suplimentare pentru Polonia. Între timp, în mai multe ţări aliate, inclusiv în România, ambasadorii ruşi au fost convocaţi la ministerele lde externe.