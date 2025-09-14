Manifestanții s-au strâns în piața Tandogan din capitala Turciei

Posibila decizie de a invalida congresul din 2023 al CHP din cauza unor nereguli procedurale ar putea remodela partidul și influența calendarul alegerilor generale, stabilite inițial pentru 2028.



De asemenea, instanța ar putea amâna o decizie.

Adresându-se susținătorilor CHP, liderul partidului, Ozgur Ozel, a afirmat că guvernul turc încearcă să se agațe de putere prin subminarea normelor democratice. Ozel a cerut convocarea de alegeri anticipate.



\"\"Acest caz este politic. Acuzațiile sunt calomnioase. Colegii noștri sunt nevinovați. Ceea ce se întâmplă este o lovitură de stat contra viitorului președinte, contra viitorului guvern. Ne vom opune, ne vom opune, ne vom opune\"\", a subliniat liderul CHP, scrie sursa.



Guvernul de la Ankara afirmă că sistemul judiciar este independent și neagă orice motivații politice.

În cadrul investigațiilor de corupție, în cursul anului trecut, Turcia a arestat peste 500 de persoane, printre care 17 primari, la Istanbul și în alte orașe turce conduse de CHP.



Sute de membri ai CHP se află în arest preventiv în așteptarea unor procese pentru corupție și terorism, printre care și primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdogan.



Arestarea lui Imamoglu în luna martie a provocat cele mai mari proteste din Turcia în ultimul deceniu