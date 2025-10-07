Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat, marți, că a dispus suplimentarea efectivelor din județele Călărași, Constanța, Giurgiu și Ialomița, în contextul avertizărilor emise de meteorologi.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Departamentul pentru Situații de Urgență, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), au dispus o serie de măsuri menite să asigure gestionarea eficientă a situațiilor care pot apărea ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice și hidrologice prognozate pentru perioada următoare, au transmis reprezentanții instituției, într-o informare postată pe Facebook.

Potrivit sursei citate, la nivel central - respectiv pentru asigurarea unui răspuns prompt și coordonat - au fost dispuse următoarele măsuri preventive:



- monitorizarea și coordonarea situației prin Departamentul pentru Situații de Urgență, completat cu grupa operativă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aflată în permanentă legătură cu instituțiile membre ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență;



- realizarea manevrei de forțe și mijloace la nivelul IGSU, prin suplimentarea efectivelor din județele Călărași, Constanța, Giurgiu și Ialomița, după cum urmează:



- de la ISU Suceava și ISU Botoșani la ISU Constanța



- de la ISU Alba și ISU Harghita la ISU Călărași



- de la ISU Cluj și ISU Mureș la ISU Ialomița



- de la ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara la ISU Giurgiu



La nivel teritorial au fost dispuse mai multe măsuri, respectiv:



* Transmiterea prognozelor, avertizărilor și informărilor privind producerea fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase către autoritățile competente, pentru dispunerea măsurilor specifice;



* Menținerea în stare de operativitate a tuturor categoriilor de mijloace și echipamente, astfel încât manevra de forțe și mijloace să se poată realiza în cel mai scurt timp;



* Instituirea permanenței la nivelul autorităților locale din zonele aflate sub avertizare de fenomene periculoase



* Monitorizarea în teren a cursurilor de apă vizate de atenționările hidrologice;





* Suspendarea cursurilor, în data de 08.10.2025, în unitățile de învățământ preuniversitar din județele Ialomița, Călărași și Constanța, decizie adoptată de autoritățile din zonele aflate sub incidența avertizărilor meteo. Totodată, această măsură este analizată și la nivelul celorlalte județe aflate sub avertizări, urmând ca dispunerea suspendării cursurilor să se stabilească în cadrul ședințelor Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență.



* Activarea grupei operative și a Centrelor Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției în județele aflate sub incidența codurilor portocalii și roșii;



* Analizarea situației în cadrul ședințelor extraordinare ale Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență în județele aflate sub incidența codurilor portocalii și roșii.

Prin aceste măsuri se urmărește limitarea efectelor fenomenelor prognozate și asigurarea unui răspuns rapid, coordonat și eficient în sprijinul comunităților potențial afectate, menționează DSU.



Departamentul pentru Situații de Urgență vine și cu o serie de recomandări pentru populație precum:



* Urmăriți permanent anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru informații actualizate;



* Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;



* Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;



* Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;



* În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;



* Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;



* Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;



* În caz de urgență, apelați numărul unic 112.

Pregătiri la Constanța

Constănțenii se pregătesc și ei pentru potopul care urmează să se abată peste județ în această seară. După decizia ca școlile să fie închise miercuri, autoritățile au trecut la măsuri care să ducă la reducerea riscului producerii de inundații.

Astfel, potrivit unei postări publice pe pagina de Facebook Meteoplus, oamenii au început să umple saci cu nisip și să-i pună strategic în zonele care ar putea fi predispuse la inundații.

Ulterior, imagini cu polițiști, pompieri și jandarmi care umplu saci cu nisip au fost publicate și pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne.

"Mulțumim colegilor noștri din teren — pompieri, polițiști și jandarmi — care, în ciuda vremii, sunt mereu acolo pentru oameni!", au transmis cei de la MAI.