Decizia a fost luată în urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța, la care au participat prefectul Adrian Picoiu, șeful ISU Dobrogea Mihai Amarandei, inspectorul șef Sorin Mihai și alți oficiali ai administrației locale. Hotărârea va fi transmisă Ministerului Educației și Cercetării pentru aprobare.

"Prognoza administrației naționale de metrologie până cele două coduri, galben și roșu, emise pentru județul Constanța, astăzi, la ora 12, am convocat Comitetul Județean al situațiilor de urgență. Începând de mâine seară, 7 octombrie, ora 21, până poimâine, 8 octombrie, ora 23, municipiul Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. Pentru a sta în cadrul Comitetului Județean de situații de urgență, s-au fost adoptate 3 hotărâri", a declarat prefectul județului, Adrian Teodor Picoiu.

„Am preferat să fim preventivi. Cantitățile de apă se asigură a fi considerabile, undeva la 80-120 de litri și atunci preferăm să spunem prevenție, ” a mai spus acesta.

De asemenea, prefectul a făcut un apel direct către populație pentru a evita riscurile generate de vremea extremă.

„Vă rugăm să rămâneți în locuințe, să nu mergeți în centre comerciale, spații publice sau alte locuri care presupun deplasări inutile. Situația meteorologică pronunțată este extrem de serioasă și există riscuri reale de inundații și alte pericole asociate fenomene extreme similare celor care au afectat recent Bulgaria.Urmăriți cu atenție comunicările oficiale și respectați toate recomandările și indicațiile autorităților transmise prin canale oficiale. La toate primăriile din județ va fi asigurat serviciu de permanență pentru a preîntâmpina orice incidente. Prioritatea absolută este siguranța constănțenilor", a transmis prefectul.

Toate unitățile de învățământ au fost informate și vor transmite părinților decizia de suspendare a cursurilor miercuri, a precizat, la rândul său, inspectorul școlar Sorin Mihai.

Reluarea normală a activităților va fi posibilă imediat ce condițiile meteo o vor permite, a mai spus acesta. „Siguranța elevilor este prioritatea noastră, iar orice decizie privind reluarea cursurilor va fi luată în funcție de evoluția situației meteorologice și de recomandările autorităților”, a arătat oficialul.

Conform deciziilor luate în ședința CJSU de astăzi, la toate primăriile din județ va fi asigurat serviciu de permanență pentru prevenirea incidentelor.