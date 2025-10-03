Bulgaria este lovită de ploi fără precedent. În ultimele 12 ore s-au acumulat peste 100 de litri de precipitații pe metru pătrat.

Evacuările au început imediat, localnicii și turiștii fiind sfătuiți să se îndrepte către zone mai înalte. La fața locului au fost mobilizate peste zece echipe de pompieri pentru a gestiona situația, în timp ce administrația regională monitorizează atent evoluția vremii.

Străzile sunt inundate, mai multe mașini au fost luate de ape, iar zeci de locuințe au fost afectate. Dimineața s-a format și o trombă marină, iar mai multe localități din apropiere au fost evacuate.

Problemele au afectat și infrastructura: alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe zone, poduri și drumuri au devenit impracticabile. Primarul Burgasului a declarat stare de urgență parțială până pe 6 octombrie.

Bulgaria se află sub cod portocaliu de vânt puternic, ploi abundente și ninsoare în zonele montane.