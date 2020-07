DRAMĂ în lumea teatrului și filmului din Statele Unite. Nick Cordero, actor de 41 de ani, pierde o luptă de lungă durată cu SARS-CoV-2

Soţia sa, Amanda Kloots, a confirmat trista veste pe contul ei de Instagram. "Dumnezeu are acum un alt înger în ceruri", a scris ea. "Inima mea este frântă pentru că nu îmi pot imagina vieţile noastre fără el", a mărturisit soţia actorului, care a împărtăşit fanilor veşti despre starea acestuia pe contul său de Instagram pe toată perioada tratamentului.



Cordero a fost testat pozitiv pentru COVID-19 în luna martie şi internat la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles, unde a stat peste 90 de zile la unitatea de terapie intensivă. În timpul şederii sale în spital, actorului i-a fost implantat un stimulator cardiac, i s-a amputat un picior şi a fost plasat în comă indusă. Cordero a dezvoltat şi complicaţii suplimentare, inclusiv infecţii pulmonare şi şoc septic.

Cordero şi-a făcut debutul pe Broadway în producţia din 2012 "Rock of Ages" şi a obţinut o nominalizare la premiile Tony şi una la Drama Desk, doi ani mai târziu, pentru interpretarea lui Cheech în adaptarea muzicală a "Bullets Over Broadway", de Woody Allen. Actorul a avut de asemenea roluri în seriale precum "Queer as Folk", "Lilyhammer", "Blue Bloods" şi ''Law & Order: Special Victims Unit''.