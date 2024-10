Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănatatii, este acuzat ca ar fi primit mită sub forma de bani, găini și ouă de la pacienții săi. Sursele Realitatea PLUS spun că s-a cerut ridicarea imunității deputatului PNL, pentru ca organele de urmărire penală să poată descinde la domiciliul său.

Chirurgul a fost urmărit de procurori timp de 3 luni și s-a descoperit că lua șpagă o dată la două zile. După audierile de la DNA, Nelu Tataru, a fost demis din toate funcțiile politice.

„Eu consider, în continuare, că sunt nevinovat. Nu am văzut probe, nu am condiționat și nu am cerut niciodată în actul medical. Las justiția să își facă cercetările și apoi să vedem ce va fi", a declarat joi Tătaru, la ieșirea de la DNA.