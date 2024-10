"Eu consider, în continuare, că sunt nevinovat. Nu am văzut probe, nu am condiționat și nu am cerut niciodată în actul medical. Las justiția să își facă cercetările și apoi să vedem ce va fi", a declarat joi Tătaru, la ieșirea de la DNA.

Nelu Tătaru a fost demis după scandalul în care e acuzat de luare de mită. Polițiștii l-au ridicat direct din spital și l-au dus la audieri la DNA. E acuzat că ar fi luat între 100 și 500 de lei de la 45 de pacienți vulnerabili pe care trebuia să îi opereze, consulte sau să le dea rețete. Totul s-a întâmplat între aprilie și iulie, când medicul a fost urmărit de procurori. Ar fi profitat inclusiv de familiile bolnavilor, care erau puse să aducă ouă și găini din gospodării în schimbul grijii pe care ar fi trebuit să o aibă față de pacienți.

După perchezițiile de la spital, forțele de ordine au descins de la prima oră și în farmacia pe care soția fostului ministru o deține.

Sursele spun că s-ar putea cere inclusiv ridicarea imunității de care se bucură, pentru ca anchetatorii să ajungă să facă percheziții și în biroul lui parlamentar din Huși în căutarea dovezilor.



În paralel, avocata lui Nelu Tătaru, susține că nu există dovezi în acest caz.

"Nu există o așa o acuzație de o sută de ori de la o sută de persoane. Dimpotrivă, acuzația este într-adevăr de luare de mită însă, culmea, se vorbește de persosane nespecificate. Nu știm care sunt acele personae și despre sume care de asemenea nu sunt specificate. Nu ni s-au arătat până în acest moment niciun fel de probe. Luare de mită, luare de mită asta este acuzația, în formă continuată", a declarat Sandra Grădinaru, avocata fostului ministru al Sănătății.

La audieri au dat explicații în fața procurorilor DNA, suspectul Nelu Tătaru și angajatele farmaciei. Iar procurorii DNA cercetează acum și 27 de pacienți pentru că au dat mită medicului.