Jurnalistul Valentin Iacob s-a stins din viață la 67 de ani. Acesta suferea de o boală gravă și a murit într-un timp relativ scurt de la diagnosticare.

Valentin Iacob s-a nascut in Bucuresti, pe 12 octombrie 1955. Este poet si jurnalist. In 1979 a absolvit Facultatea de Matematica a Universitatii din Bucuresti si pana in 1993 a fost informatician si profesor de matematica. Ca scriitor, a debutat dupa decembrie 1989.

Poeme, proze, interviuri si amintiri literare i-au aparut in majoritatea revistelor literare romanesti. A publicat patru carti: Petrogradul intr-un pahar cu sampanie (poeme, Editura Du Style, 1996), Pianul kamikaze (poeme, Editura Du Style, 1998), Balada Craiului de Toba (poem, Editura Eminescu, 1998), Clownul lui Hrist (poeme si proze, Editura Muzeului Literaturii Romane), scria Revista AS în textul de prezentare a lui Iacob.

Era membru al Uniunii Scriitorilor din Romania si al Asociatiei Scriitorilor Profesionisti din Romania (ASPRO).

Liderul AUR, Claudiu Târziu, a reacționat la tragica veste și a postat un mesaj pe rețele de socializare.

”Obosiți de viața de aici, poeții se retrag în viața de dincolo. Ieri, s-a dus și Valentin Iacob, ”poetul de la Stalingrad”, să joace ”poker cosmic”.

Prieten și coleg, mulți ani, la excepționala revistă ”Formula As”, a plecat într-un fel ciudat, aproape fără de veste, el, vorbitorul neobosit și avidul de viața căzută de pe partea asta a lui Dumnezeu.

O foarte scurtă luptă cu o boală necruțătoare, la care nu s-a gândit niciodată, și gata. Tocmai când, după ani de pribegie sufletească, își găsise un acasă firesc. Tocmai în prag de nouă izbândă literară. Tocmai cînd mai avea atâtea de spus în poezia lui nebunească și sofisticată și în publicistica lui densă și spumoasă. Tocmai când trecuse un an de cînd nu mai băusem împreună un vin bun, în jurul căruia să rostogolim amintiri vesele și să ticluim planuri ambițioase.