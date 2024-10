Mirela Petcu Ecobici, make-up artist cunoscut, a pierdut lupta cu cancerul

Diagnosticată în 2023, Mirela a luptat din răsputeri împotriva bolii, visând să își vadă fiica crescând și să rămână alături de familia sa. Chiar și în momentele cele mai grele, Mirela a rămas puternică, încercând să găsească speranță în fiecare zi. „Dragilor, Mirela a plecat să picteze cu îngerii! S-a bucurat mult știind cât de multă lume se roagă pentru ea... A luptat până la final cu o forță imensă,” a scris Ștefan în mesajul său, subliniind forța de caracter a soției sale.

Femeia avea 34 de ani și o familie frumoasă.

Ultimul mesaj al Mirelei pe această lume

Pe parcursul luptei sale, Mirela a împărtășit câteva gânduri și rugăminți sincere pe rețelele sociale, fiind sinceră față de cei care o urmăreau și o susțineau. Într-un mesaj emoționant din 2023, ea mărturisea că, deși primea tratamente avansate în Marea Britanie, starea ei se deteriora constant. „Dragii mei, am nevoie mai mult ca oricând sa va rugați pentru mine. Sa ma ajutați sa urce la slava cerului ruga mea de vindecare. In iulie 2023 am fost diagnosticata cu cancer si după o operație grea si multe investigații a venit cruntul răspuns ca este stadiu terminal si am mai puțin de un an de trăit. Nu pot accepta sa nu îmi vad fata crescând, sa nu mai fiu lângă familia mea, ce am eu mai scump pe lume. Cu toate ca aici in UK am acces gratuit la tratament bun, corpul meu este prea fragil si nu îl pot duce la capăt. Cad mereu la pat foarte grav. Dar fac ce pot. Mai presus de tot si toate este bunul Dumnezeu care sper sa îmi asculte ruga si sa vadă lacrimile fierbinți,” scria Mirela, rugându-i pe cei apropiați să se roage pentru ea.

O pierdere ce vine la scurt timp după decesul Ancăi Molnar, make-up artistă a vedetelor

Moartea Mirelei a adus un ecou trist, la doar patru luni după ce o altă profesionistă cunoscută în lumea make-up-ului, Anca Molnar, a pierdut aceeași luptă. La vârsta de 34 de ani, Anca Molnar a lăsat un mesaj profund în care îi îndemna pe cei apropiați să trăiască fiecare zi la maximum, exprimându-și recunoștința pentru viața pe care a avut-o. „Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața,” a scris ea, într-un mesaj de rămas-bun.

Pierderea Mirelei Petcu Ecobici marchează o mare tristețe pentru familie, prieteni și comunitatea de make-up, lăsând o amprentă puternică în inimile celor care au cunoscut-o și au susținut-o în timpul luptei sale.