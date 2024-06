Ultimele cuvinte dintre Anca Molnar și soțul ei

În ultimele zile, Anca Molnar a luptat din răsputeri pentru viața ei, iar soțul ei i-a fost alături necondiționat. Claudiu Molnar a publicat un mesaj sfâșietor în care soția sa îi cerea să mai reziste puțin, promițându-i că se va face bine a doua zi. „Te iubesc enorm. Tu ești puterea mea. Te rog să mai reziști puțin, mâine sunt ca nouă”, a scris Anca Molnar în ultimul mesaj către soțul ei.

Ultimul mesaj dintre Anca Molnar și soțul său / Sursa foto - Facebook

Claudiu i-a răspuns cu toată dragostea și devotamentul său, spunându-i că va rezista oricât este nevoie pentru ea. Din păcate, boala a fost nemiloasă și Anca a pierdut această luptă.

Priveghiul și înmormântarea Ancăi Molnar

Astăzi, la ora 18:00, va avea loc priveghiul make-up artistului, la casa mortuară Angels, situată în Calea Lugojului, fostul restaurant Trafic. Înmormântarea va avea loc joi, la cimitirul din Ronat, situat pe strada Locotenent Ovidiu Bâlea. Ora exactă a ceremoniei va fi anunțată ulterior de familia îndurerată.

„Cu durere în suflet, vă aducem la cunoștință că astăzi, 11 iunie, Anca Molnar a plecat în ceruri. Cine dorește să își ia rămas bun și să îi fie alături familiei poate veni la priveghi la casa mortuară Angels, situată în Calea Lugojului (fost restaurant Trafic) începând de astăzi cu orele 18. Înmormântarea va avea loc joi la Cimitirul din Ronat, situat pe strada Locotenent Ovidiu Bâlea la o oră pe care o vom anunța ulterior”, a transmis soțul Ancăi Molnar pe rețelele de socializare.

Pe profilul tinerei mame a apărut și un mesaj profund, chiar după deces.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o alta lume.

Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele... Până la ultima picătură de SPERANȚĂ.

Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu sa va rămână mărturie că am trăit-o din plin.

Mi-am dorit de atâtea ori sa iau telefonul în mână pentru ultima dată și sa va las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin!

Eu, Anca Molnar am plecat...Acasă. Dar de acolo, voi continua sa va veghez mereu!

Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când, am sa va fac cu ochiul!”, este mesajul scris pe profilul Ancăi Molnar.

O pierdere imensă pentru familie și prieteni

Anca Molnar lasă în urmă un soț devotat și un copil care o făcea să se simtă împlinită. Familia și prietenii ei sunt în stare de șoc și durere, încercând să își găsească puterea de a merge mai departe fără ea. Viața și cariera Ancăi Molnar au fost o sursă de inspirație pentru mulți, iar amintirea ei va rămâne veșnic în sufletele celor care au cunoscut-o și iubit-o.

În aceste momente grele, toți cei care au cunoscut-o pe Anca Molnar sunt invitați să își ia rămas bun și să își exprime condoleanțele față de familia îndurerată. Anca va fi întotdeauna amintită pentru spiritul ei luptător și dragostea necondiționată pentru familie.