Drumul spre fotbalul mare

Născut la Berevoiești, județul Argeș, pe 18 octombrie 1950, Ariciu a fost descoperit de Leonte Ianovschi, care l-a îndrumat către juniorii lui Dinamo Pitești. La numai 18 ani, în 1969, a primit șansa de a apăra poarta echipei, fiind promovat direct la seniori.

Pe 17 aprilie 1969 și-a făcut debutul în prima divizie, într-o partidă disputată între Dinamo Bacău și FC Argeș, încheiată cu scorul de 1-0.

Anii de glorie la FC Argeș

În 1972, Ariciu a devenit campion al României cu FC Argeș, performanță care l-a consacrat printre jucătorii de referință ai echipei. A bifat 130 de apariții în prima ligă, înainte de a se transfera în 1976 la Baia Mare.

Patru ani mai târziu a revenit la Pitești, unde a rămas până în 1982. Cariera sa a continuat la FC Olt, unde a apărat până în 1984, iar apoi la Universitatea Cluj, începând cu sezonul 1983-1984. În ediția 1984-1985 a fost titularul porții echipei din Cluj, având un rol decisiv în promovarea „șepcilor roșii” în prima divizie.

Ultimii ani din carieră

Din vara anului 1985, Ariciu a evoluat pentru Muscelul Câmpulung Muscel, echipa la care și-a încheiat activitatea de fotbalist profesionist.

De-a lungul carierei sale, a fost convocat de peste 30 de ori la echipa națională de juniori și a adunat 15 selecții la reprezentativa de tineret.

Familia și amintirea lăsată

Daniel Ariciu a rămas legat de fotbal și prin familie. Unul dintre fiii săi, Mihai Ariciu, este în prezent antrenor în cadrul academiei clubului FC Argeș.

Înmormântarea fostului portar va avea loc la Oradea, orașul unde era stabilit de mai mulți ani.

