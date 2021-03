Roeder a avut o carieră lungă de fotbalist, din 1973 în 1993, adunând în acest interval mai mult de 500 de meciuri la echipele britanice Leyton Orient, Queens Park Rangers, Notts County, Newcastle United, Watford și Gillingham. Din 1993, englezul și-a început cariera de antrenor, pregătind până în 2018 echipele Watford, West Ham United, Newcastle United, Norwich City și Stevenage.

Un mesaj emoționant a transmis și clubul de Premier League, Newcastle United, care deplânge dispariția lui Glenn Roeder.

We are deeply saddened to learn of the passing of our former player and manager, Glenn Roeder at the age of 65.



The thoughts of everybody at #NUFC are with his family and friends.



Rest in peace, Glenn. 🖤🤍 pic.twitter.com/Oo8JWIOhao