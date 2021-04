Un document, obținut în exclusivitate de Realitatea PLUS, arată că anul trecut, pe zi, s-a făcut o singură operație pe sală.

Motivul pentru care institutul a limitat numărul intervențiilor, a fost legat de problemele cu aprovizionarea cu materiale sanitare.

Fostul manager IOB, medicul oncolog Lidia Kajanto, fost manager IOB, a confirmat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că „s-a specificat limitarea operațiilor. Documentul era imediat după starea de urgență, când era limitarea cu 30%. Era o operație pe zi pentru fiecare sală”, și nu una pe zi.

„Pacienți sunt foarte mulți. In perioada stării de urgență, pacienții nu au venit pentru tratamentul cu citostatice, după aceea au venit. Dar am avut bugete limitate. S-au făcut eforturi foarte mari. Problema apărută acum și semnalată în presă este o problemă ce se putea rezolva”, a mai spus fostu lmanager de la IOB.

Motivul pentru care bolnavii de cancer au rămas fără citostatice este uluitor: funcționarii care se ocupau de cumpărarea medicamentelor nu mai lucrează în Institutu.

„De la Departamentul Achiziții au plecat trei persoane, si una dintre ele a adus această disfuncționalitate. Documentul era din 15 martie anul trecut. (...)

Această problemă se pitea rezolva, se făceau negocieri. Eu nu mai sunt manager din 16 martie 2021. Există un circuit al documentelor. Eu sunt medic oncolog. (...) Trebuiau făcute referate (...) totul pornește de la referatul facut de Comisia de citostatice”, a mai precizat fostul manager IOB.

Medicul Lidia Kajanto a vorbit că situația nu este deloc singulară i că s-a mai întâmplat să fie probleme. În situația de față, aceasta spune că una in cauze este lipsa bugetului, la începutul anului: „Datorită faptului că nu am avut bugete. S-a întâmplat să se aprovizioneze pentru anumite produse, am avut medicamente de ultimă generație pe stoc și nu am avut medicamente uzuale”, a mai relatat fostul manager.

Aceasta a mai adăugat că „problemele au pornit de la Departamentul de Achiziții. Nu se ajungea aici daca aceste persoane mai erau”.

Fostul manager a anunțat că situația se va rezolva de săptămâna viitoare: „De luni încep să vină medicamentele. Noi am facut foarte multe, si transferuri intraspitalicesti”.

„Îmi pare rau că a apărut acea notă internă în spațiul public. Era o adresă a medicilor oncologici ca să urgenteze. Un manager de spital trebuie sa fie informat, nu este de vină numai el pentru problemele dintr-un spital”, a mai spus, sâmbătă, fostul manager al IOB, în emisiunea „Sănătatea la control”, la Realitatea PLUS.