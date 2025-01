Sfantul Cuvios Gheorghe a trait in secolul al VII-lea. Dupa moartea parintilor, alege sa mearga la Ierusalim, sa se inchine la mormantul Mantuitorului. Vietuieste o vreme alaturi de fratele sau, Heraclid, care pustnicea in Lavra Kalamon. Urmand sfatul fratelui sau, ajunge in Hozeva. Aici intra in cinul monahal. Datorita ascezei, luptei impotriva patimilor, se umple de darul Sfantului Duh si devine un stalp insufletit si o icoana a tuturor bunatatilor atat pentru cei din manastire, cat si pentru cei din afara ei. A stralucit cu nevointele si s-a dezlipit de toata desfatarea lumeasca, capatand si darul de a face minuni. Ajunsese sa fie atat de bineplacut lui Dumnezeu, incat, daca atingea copacii uscati, acestia primeau puterea sa rodeasca. Nu a slabit din infranare pana la moartea sa.