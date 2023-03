Director la stat, prins la furat curent

Contactat de jurnaliștii Realitatea PLus, Bogdan Sună a declarat că doar voia să verifice priza respectivă și nicidecum nu se folosește de curentul plătit din bani publici.

Ba mai mult, acesta spune că o încărcare completă durează 12 ore, timp pe care nu îl are la dispoziție. Mașina pe care acesta o conduce are o autonomie de aproximativ 250 de kilometri. La un calcul simplu, o încărcare completă a bateriei costă aproximativ 30 de lei, iar economia pe care Sună are face-o astfel, în fiecare lună, ar fi de aproximativ 600 de lei.