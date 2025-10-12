Familia și colegii Mădălinei s-au strâns la catedrala din Giurgiu, unde a fost depus trupul neînsuflețit al tinerei. Aceștia au depus zeci de coroane de flori și și-au luat rămas bun de la polițistă.

Între timp, detalii cutremurătoare au ieșit la iveală din ancheta autorităților. Mădălina și-ar fi dorit să nască doar pe cale naturală, însă medicii din București, care i-au realizat procedura de fertilizare in vitro, au refuzat să-i accepte cerințele femeii. Tânăra suferea de trombofilie, afecțiune depistată încă din timpul sarcinii, iar asta i-ar fi pus viața în pericol, spun anchetatorii.

După ce polițista a născut un băiețel perfect sănătos, aceasta a început să se simtă tot mai rău. Medicii au decis că este nevoie de operație, însă, potrivit anchetatorilor, cuplul ar fi refuzat procedura chirurgicală asumându-și toate riscurile, inclusiv cel al decesului.

Atât Colegilor Medicilor din Constanța, cât și direcția sanitară din județ verifică toate documentele medicale ale pacientei care a decedat pentru a găsit o explicație pentru această tragedie.

Polițista a semnat un plan de naștere

Femeia ar fi semnat un plan de naștere cu spitalul privat prin care și-ar fi asumat orice risc, iar soțul ar fi cerut personalului medical să îi protejeze uterul pentru că și-ar fi dorit șase copii. În acest context, cei de la clinica privată au transferat-o pe tânără abia după 4 ore, fiind singurul spital care și-a asumat întreaga procedură, desi tinerei i se recomandase nașterea prin cezariană inclusiv de către clinica unde făcuse fertilizarea.

Reacție halucinantă a spitalului privat unde a murit polițista de 29 de ani: conducerea susține că are ATI. Ancheta ia amploare

Tudor Ciuhodaru - „Controale trebuiau sa fie înainte să vadă dacă într-o clinică privată se pot face și astfel de intervenții”

În acest context, cei de la clinica privată au transferat-o pe tânără de abia după 4 ore. Dar întrebarea care se pune este de ce după patru ore s-a făcut acest transfer, unde s-a greșit și de ce nu au transferat-o mai repede, neavând secție ATI, ci doar paturi? Tudor Ciohodaru a comentat acest caz într-o intervenție la Realitatea PLUS.

„Să știți că această hemoragie post aprtum este responsabilă de aproape 8% din mortalitatea după naștere, chiar și în țările dezvoltate. Există și acest risc, iar semnele de alarmă precum ar fi acea hemoragie de peste 500 ml, cu semnele de șoc hemoragic, tahicardie, piele palidă, impun măsurile terapeutice de ugență și de multe ori este nevoie de histerectomie pentru a opri cauza sangerărrii. De ce nu s-a intervenit mai repede, nu pot să vă spun, dar presupun că într-o astfel de clinică unde au loc intervenții chirurgicale, ar trebui sa existe si o secție de terapie intensivă, conform normelor internaționale.

Așteptăm rezultatele anchetei, dar ea a refuzat inițial internarea, a refuzat inclusiv aceste proceduri chirurgicale dorindu-și 6 copii, dar să știți că atunci când este vorba de beneficiu-risc trebuie decis in favoarea pacientului, dar dacă el refuză acest lucru, lucrurile sunt extrem de complicate.

În plus, aș dori să văd și eu că toate aceste unități private sunt dotate cum trebuie și nu știu cum se face că de multe ori sunt cazuri grave care sunt transferate de la unitățile private la cele de stat pentru conduita terapeutică ulterioară.

Din punct de vedere strict administrativ, cred că acele controale trebuiau sa fie înainte să vadă dacă într-o clinică privată se pot face și astfel de intervenții și ce pot să facă într-o situație din aceasta critică, mai ales că vorbim de o sarcină cu risc crescut, care ar putea să aibă un stfel de deznodământ”, a spus Tudor Ciuhodaru la Realitatea Plus.

Tânăra polițistă din Giurgiu, condusă pe ultimul drum: un oraș întreg e în doliu. Imagini cutremurătoare - FOTO