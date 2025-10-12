Conducerea clinicii private în care Mădălina, tânăra polițistă a murit la scurt timp după ce a născut a venit cu primele precizări după tragedie.

"Unitatea este dotată cu o secție de Anestezie și Terapie Intensivă, complet echipată și perfect funcțională. Funcționează în baza unei autorizații sanitare de funcționare, reînnoită în luna martie 2025. Fără această secție ATI, spitalul nu ar fi putut desfășura activitatea. Existența și funcționarea acestei secții reprezintă o condiție obligatorie pentru orice unitate medicală care efectuează intervenții chirurgicale.", se arată într-un comunicat oficial.



Declarațiile conducerii clinicii se contrazic cu informațiile deținute de Ministrul Sănătății. Alexandru Rogobete a declarat că în cadrul spitalului privat din Constanța nu ar exista centru ATI, motiv pentru care a trimis controlul de control.



Mădălina îşi îndeplinise visul de a fi mamă, după ani tratamente de fertilizare in vitro. Frumoasa polițistă se afla la prima sarcină şi deşi era din Giurgiu, a ales să nască la o clinică privată din Constanţa. În urmă cu câteva săptămâni, Carmen Grebenișan a adus pe lume un băiețel la aceeași unitate medicale care se specializează pe nașterea în apă.



Polițista acuza dureri și sângerări, motiv pentru care a fost adusă de soțul ei la spital. Cei doi au refuzat internarea, însă s-au întors peste câteva ore și a născut un băiețel sănătos.



În mijlocul nopții, medicii au decis să o opereze pe tânăra mamă. Potrivit unor surse din anchetă, cel care a realizat operația ar fi fost chiar managerul clinicii, care a venit de acasă.



Soțul Mădălinei a povestit îndurerat: „I-au pus într-un târziu doi litri de sânge, dar nu era suficient. A venit aici aproape moartă, ce vrei să îi mai facem noi, asta au zis. Aşa au trimis-o de acolo”, a transmis bărbatul.



Soțul femeii a mai mărturisit: „La Spitalul Judeţean ni s-a spus, la 6 dimineața: „Băiete, ce speranțe mai ai, că a venit aici fără pic de sânge în ea. A veni o legumă. Au trimis-o varză aici” - a mărturisit acesta.



Mai mult, tânăra suferea și de trombofilie, o afecţiune depistată încă din timpul sarcinii. Tânăra polițistă va fi înmormântată cu onoruri militare.



