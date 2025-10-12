La ora transmiterii acestei știri se desfășura slujba de adio la catedrala din Giurgiu. Peste 100 de persoane au venit să îi fie alături pe ultimul drum. Vorbim aici de apropiați, prieteni, colegi - toți aceștia spuneau că moartea Mădălinei la doar 29 de ani este o tragedie și că nu le vine să creadă. Oamenii sunt de-a dreptul șocați de cele întâmplate, și asta deoarece Mădălina era o tânără extraordinară.

Aceștia susțin că simt o durere în sufle, iar soțul Mădălinei a povestit ultimele momente, respectiv cu tânăra îl ținea de mână pe patul de spital, sângera și cerea ajutor.

Detalii tulburătoare au apărut după incident. Soțul polițistei îi acuză pe medici de malpraxis pentru că imediat după naștere aceasta a avut sângerări foarte mari.

Cel mai mare vis al Mădălinei s-a încheiat, practic, cu o tragedie. Aceasta își dorea să fie mamă și a urmat mai multe tratamente, inclusiv fertilizarea in vitro. Femeia s-a prezentat pe 7 octombrie, marți, la ora 13.00, pentru prima dată la Camera de gardă a spitalului privat din Constanța și a refuzat internarea iar la ora 22.00 s-a întors în travaliu și a născut un băiețel de 3 kg perfect sănătos, care acum va rămâne în grija tatălui. Starea de sănătate ulterior s-a agravat și a avut nevoie de transfuzie de sânge, însă apropiații spun că i s-a făcut mult prea târziu.

Medicii spun, în schimb, că i s-a recomandat Mădălinei histerotomia și că a refuzat, iar operația a fost făcută mult prea târziu.

Mădălina mai avea un diagnostic - trombofilie și cu 30 de ore înainte de a veni la Camera de gardă a oprit tratamentul.

Acum, Mădălina este condusă pe ultimul drum. Ea va fi înmormântată cu onoruri militare și va pleca către cimitirul Sfântul Gheorghe cel Nou, unde își va găsi odihna veșnică.