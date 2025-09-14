Astrologii spun că acest eveniment nu influențează doar ziua de 21 septembrie, ci va avea efecte resimțite luni bune de acum înainte. Pentru anumite zodii, eclipsa devine un punct de cotitură în destin, aducând sfârșituri necesare și începuturi pline de potențial, scrie Click.ro

Aceste zodii vor fi influențate puternic de efectele eclipsei.

Fecioara

Fiind semnul în care are loc eclipsa, Fecioarele vor simți schimbările cel mai intens. Este un moment de transformare personală, în care multe dintre ele vor lăsa în urmă obiceiuri, relații sau situații care le țineau pe loc. Este o perioadă excelentă pentru a se reinventa, a-și reconfigura prioritățile și a-și rescrie planurile de viitor.

Gemeni

Fiind un semn mutabil, Gemenii vor fi provocați să-și reevalueze drumul profesional și să ia decizii radicale. Pentru mulți, eclipsa poate însemna finalul unei colaborări, schimbarea unui job sau chiar o schimbare de direcție completă în carieră. Este timpul să lase în urmă superficialitatea și să aleagă ceea ce le aduce împlinire reală.

Săgetătorul

Și Săgetătorii simt intens această eclipsă, mai ales în zona vieții personale și familiale. Pot apărea decizii legate de mutare, locuință sau relația cu cei apropiați. De asemenea, se pot elibera de tipare vechi care le-au limitat dezvoltarea. Este o șansă de a crea o fundație mai solidă pentru viitor.

Peștii

Aflat în opoziție directă cu Fecioara, semnul Peștilor primește și el un val de energie puternică. Pentru nativii acestei zodii, eclipsa aduce încheieri în plan relațional și emoțional. Este momentul în care adevărul iese la iveală, iar iluziile se risipesc. Deși schimbările pot părea bruște, ele sunt necesare pentru a face loc unor conexiuni autentice.