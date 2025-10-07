Pe dealul Ursoaia din comuna Românași a fost descoperit unu cuptor cu o dimensiune de aproximativ 3,5 pe 3,5 metri, fiind cel mai mare cuptor descoperit până acum în cadrul acestei culturi. Obiectul este și foarte bine conservat, fiind protejat de adâncimea la care a fost găsit, în afara zonei afectate de lucrările agricole moderne.

Cultura Cucuteni a înflorit între 5800 și 3000 î.Hr. pe teritoriul actual al României, Moldovei și Ucrainei. Așezările erau mari și bine organizate, iar oamenii trăiau din agricultură, schimburi și meșteșuguri. Se presupune că vasele decorate cu simboluri străvechi aveau și roluri religioase sau culturale.

În ciuda avansului lor tehnologic, aceste comunități nu aveau o ierarhie clară sau clase sociale, iar dovezile arată că era o societate posibil matriarhală sau egalitară.

Cuptorul din Iași arată nu doar priceperea tehnică a acestor oameni, ci și grijă pentru siguranța comunității, el a fost construit în afara zonei de locuire, lângă un șanț de apărare, pentru a preveni incendiile.

Descoperirea deschide noi perspective asupra modului în care trăiau, munceau și se organizau oamenii în urmă cu șase milenii, în inima Europei. Cercetările arheologice continuă în acest sit.

sutsa foto: Ziarul de Iasi