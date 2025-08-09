Beneficiile cojilor de ceapa – un leac plin de antioxidanti

Beneficiile cojilor de ceapa se datoreaza in primul rand continutului bogat flavonoide si polifenoli, compusi cu puternic efect antioxidant si antiinflamator. Aceste substante protejeaza celulele impotriva stresului oxidativ, sustin sistemul imunitar si pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale.

Cum le foloseau bunicii? Adesea fierbeau cojile pentru a face ceaiuri, folosite in afectiuni digestive sau pentru intarirea organismului.

Cojile de nuca – sursa naturala de vitamine si minerale

Cojile de nuca contin tanini, vitamina C, si minerale ca magneziu si potasiu. Sunt cunoscute pentru proprietatile lor astringente si antiseptice, fiind folosite pentru tratarea unor probleme ale pielii, dar si ca tonic pentru sistemul nervos.

Traditia populara utilizeaza decocturi de coji de nuca pentru igiena scalpului si calmarea inflamatiilor. Cercetari recente confirma potentialul antifungic si antiinflamator al acestor extracte, scrie Sfat Naturist.

Cojile de oua – un ajutor pentru oase si gradina

Desi poate surprinzator, cojile de oua sunt o sursa excelenta de calciu natural, esential pentru sanatatea oaselor si dintilor. De exemplu, in medicina naturista, pudra obtinuta din cojile bine spalate si uscate era folosita pentru a suplimenta aportul de calciu. In plus, cojile de oua macinate se folosesc si in gradinarit, ca fertilizator natural care imbunatateste solul.