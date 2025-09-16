Președintele Asociației Române de Propagandă și Istoria Aeronauticii, căpitan-comandorul în rezervă Laurenţiu Buzenchi, pilot de elicoptere cu 3.700 de ore de zbor la active, susține: „Nu pot să iei decizia de a lovi o asemenea țintă când nu este foarte bine identificată. Așa cum a dat și el exemplu, dacă era o bombă biologică cu antrax și se răspândea peste tot. Putea să fie o provocare”.

Comandorul susține că cei mai evoluați în contracararea dronelor sunt ucrainenii, care au conceput inclusiv „drone vânător” care sunt un răspuns mult mai eficient în cazul unor astfel de incidente, notează adevarul.ro. „Acestea presupun prețuri relativ mici, 10, 12, 15 mii de euro și este nevoie să folosești o rachetă care costă de la 35.000 până la 600.000 de euro”, a explicat el.

În plus, situația ar fi mult mai complicată dacă ar fi un atac de 400-500 de drone. „Pe care le alegi?”, se întreabă el retoric.

Întrebat cât de periculoasă ar fi fost doborârea dronei, Buzenchi a susținut: „Nu cred că ar fi fost neapărat periculos. Cert este că chiar dacă rușii spun că a scăpat de sub control, ea a fost tot timpul sub control. Ei încearcă să ne verifice vigilența și să vadă metodele de contracarare. Poate chiar și să ne epuizeze resursele pe care le avem, destul de puține, în muniție specializată, că e artilerie antiaeriană, că sunt rachete sol-aer sau aer-aer. De regulă, un stat se aprovizionează pentru pace și nu deține stocuri mari de muniție. N-are sens să le ții în depozite pentru că au termen de valabilitate, 3 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani și după aceea trebuie să le distrugi pentru că nu le mai poți folosi. Și atunci este o investiție nerațională”.