Ce beneficii mari are infuzia din mătase de porumb

Mătasea de porumb conține o serie de săruri minerale benefice precum potasiu și calciu, vitaminele C, E sau K, unele vitamine din seria B, uleiuri volatile, saponine, alantoină și flavoinoide care luptă împotriva proceselor inflamatorii, scrie Libertateapentrufemei.ro.

Mătasea de porumb era în primul rând folosită pentru dureri și infecții la nivel urinar, pentru afecțiunile aparatului genital, ale rinichilor și vezicii urinare.

Ulterior s-a descoperit că poate avea un efect benefic asupra persoanelor care au probleme cu tensiunea arterială, dar trebuie folosită cu prudență.

Acest leac naturale are proprietăţi diuretice, antiinflamatoare, calmante, antioxidante şi scade tensiunea.

Poate scădea glicemia

Studiile sunt insuficiente și au fost realizate doar pe animale de laborator, dar se pare că infuzia din mătase de porumb poate scădea glicemia. Ea poate fi de ajutor persoanelor aflate în prediabet sau celor care vor să aibă un control mai bun asupra glicemiei pentru a preveni orice risc de diabet.

Poate scădea tensiunea arterială

Infuzia din mătase de porumb este puternic diuretică. Altfel spus, te obligă să mergi mai des la toaletă, vei elimina mai mult lichid și poate înlocui unele medicamente cu efect diuretic prescrise persoanelor hipertensive.

În plus, un studiu recent a demonstrat că mătasea de porumb poate inhiba enzima de conversie a angiotensinei datorită unor enzime precum rutina și quercitina.

Poate elimina nisipul din rinichi

Consumat în mod regulat, ceaiul din mătase de porumb poate ajuta la eliminarea mai rapidă a nisipului din rinichi și a pietrelor de mici dimensiuni. poate fi util în caz de cistite, uretrite sau nefrite, deoarece enzimele și flavonoidele din acest ceai au și un efect antibacterian și împiedică dezvoltarea unor bacterii care întrețin infecțiile renale sau urinare.