Sunt multe motive pentru care nu trebuie să ocolim semintele de floarea-soarelui, in special pe cele crude. Le putem servi simple sau adăugăm miezul lor într-un amestec de cereale și alte tipuri de seminte sau in salate. Totuși, trebuie să avem grijă, pentru că o cantitate prea mare pe zi poate duce la acumularea de kilograme in plus. Grasimile bune din seminte sunt totusi grasimi...

Dar să vedem ce conțin semințele de floarea-soarelui.

Vitamina E și Seleniul

Semintele de floarea soarelui sunt foarte bogate in vitamina E. Aceasta este un antioxidant puternic ce protejeaza celulele impotriva radicalilor liberi. Cei ce consuma mai multa vitamina E din surse naturale au riscuri mult reduse de boli de inima decat cei ce nu consuma. Vitamina E ajuta si la mentinerea sanatatii ochilor si protejeaza impotriva degenerarii celulare.

Seleniul este un mineral care funcționeaza foarte bine in combinatie cu vitamina E ca antioxidant care protejeaza celulele, scrie sfatulpărintilor.ro.

30 grame de miez de floarea soarelui contin 76% din cantitatea zilnica necesara corpului de vitamina E si 24% din doza zilnica recomandata de seleniu.

Grasimile bune și proteinele

Semintele de floarea soarelui contin grasimi mononesaturate si polinesaturate. Numite grasimi bune, acestea contribuie la cresterea colesterolului bun HDL si la scaderea colesterolului rău LDL. 90% din grasimea din semintele de floarea soarelui este grasime nesaturata sanatoasa. Semintele contin si proteină vegetala care ajuta la sustinerea si mentinerea muschilor si tesuturilor corpului. 30 grame de miez de floarea soarelui oferă și 12% din proteinele necesare zilnic corpului.

Acidul folic

Acidul folic este o formă de vitamină B care se gaseste in alimente si care sustine construirea noilor celule si ADN-ul. Previne formarea schimbarilor de ADN care conduc la cancer. Acidul folic este necesar corpului pentru productia de globule roșii noi. Dar si pentru metabolism

Acidul folic este foarte important pentru femeile insarcinate, pentru că ajută la prevenirea aparițiilor unor defecte și asigură formarea normală a fătului. Asigură desvoltarea creierului și a coloanei spinării a copiilor. Ajută la formarea de globule roșii și dezvoltarea corectă a placentei și a țesutului inimii copilului.

O portie normala de 50 grame de seminte de floarea-soarelui asigura 17% din cantitatea zilnica necesara corpului de acid folic.

Alte vitamine și minerale

Semintele de floarea-soarelui contin o cantitate semnificativa de cupru, zinc, fier si fibre. Aceste minerale ajuta la transportul oxigenului in celulele rosii si prin intregul corp. Ele produc totodata energie. Si, de asemenea, mentin sistemul imunitar sanatos, stabilizeaza glucoza din sange si colesterolul. In plus, previn constipatia.