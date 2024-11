Țuica fiartă, beneficii

Tuica fiarta cu piper este unul dintre cele mai bune "leacuri babesti" contra racelii si una dintre cele mai eficiente metode de a ne incalzi in zilele friguroase.

De asemenea, atunci cand este consumata cu moderatie, tuica fiarta mai are si alte beneficii ce ne feresc de multe alte boli.

Pe langa efectele de ameliorare pe care le are asupra simptomelor de gripa si raceala, tuica fiarta cu piper scade riscul pneumoniei, iar vaporii calzi de alcool ajuta la dilatarea vaselor capilare si la oxigenarea sangelui.

Un alt efect pe care-l are tuica fiarta e acela ca "taie grasimile". Nu e doar o vorba din popor, dar si o concluzie la care au ajuns biochimistii, descoperind ca in tuica de prune se gaseste o enzima care are proprietatea de a curata depunerile de colesterol de pe artere.

Alte cercetari au ajuns la concluzia ca in extractele distilate de pruna exista mai multe tipuri de substante care accelereaza procesul de producere a celulelor rosii. Totodata, datorita fierului pe care il contine, tuica ar combate si anemia.

Tot in caz de raceala, tuica mai poate fi folosita si pe post de solutie pentru frectie. Prin acest proces, corpul incepe sa transpire abundent si sa elimine prin piele toxinele.

In mod surprinzator, tuica fiarta ajuta ficatul si bila, pentru ca are o serie de vitamine (vitamina A si vitamina C, vitamina B si vitamina D) care nu se degradeaza prin incalzire si care au o actiune benefica, de regenerare, asupra ficatului.

ATENTIE! Toate efectele benefice pe care le are tuica fiarta sunt valabile doar atunci cand consumul este moderat. Atunci cand se exagereaza, efectele pot fi chiar inverse.

Cum se prepara tuica fiarta pentru combaterea racelii:

Ingrediente:

- 150 ml tuica;

- 6-7 boabe de piper negru;

- 3-4 cuisoare;

- o lingurita de miere / zahar.

Mod de preparare:

Se toarna tuica intr-un ibric si se condimenteaza cu boabe de piper negru si cuisoare.

Se lasa la fiert la foc mic si se adauga o lingurita de miere de albine / zahar. Se amesteca pana se dizolva complet.

Tuica se ia de pe foc de indata ce incepe sa dea in colocot.

Se mai poate adauga: mar, lamaie, scortisoara, dupa gust.