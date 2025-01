Aftele bucale, cunoscute si sub denumirea de stomatita aftoasa, sunt ulceratii mici, de culoare alba sau galbena, inconjurate de o zona rosie inflamata. Ele pot aparea individual sau in grupuri si sunt insotite adesea de:

Durere sau senzatie de arsura in zona afectata.

Dificultate la mestecat, vorbit sau inghitit.

Umflaturi usoare sau sensibilitate in zona gurii.

De obicei, aftele nu sunt contagioase si dispar in 7-14 zile, dar in cazul unui sistem imunitar slabit, ele pot deveni recurente si mai severe.

Legatura dintre aftele bucale si sistemul imunitar

Un sistem imunitar slabit se afla la baza cauzelor aftei. Acesta este motivul pentru care afecteaza frecvent bebelusii si persoanele in varsta.

Sistemul imunitar joaca un rol esential in apararea organismului impotriva agentilor patogeni, cum ar fi bacteriile, virusurile si fungii. In cazul unui sistem imunitar compromis, corpul devine mai vulnerabil, iar procesul de vindecare al tesuturilor, inclusiv al mucoasei bucale, este incetinit, dupa cum arata studiile. Iata cateva moduri in care un sistem imunitar slabit poate favoriza aparitia aftelor bucale, conform sursei.

Infectii si agenti patogeni

Un sistem imunitar slabit permite bacteriilor si virusurilor sa prolifereze in cavitatea bucala, ceea ce poate irita mucoasa si declansa aftele. Virusul herpes simplex, de exemplu, poate fi reactivat in perioadele de imunosupresie, iar bacteriile din placa dentara pot agrava inflamatia locala.

Inflamatia crescuta

Persoanele cu un sistem imunitar disfunctional pot avea un raspuns inflamator exagerat la leziunile mici, cum ar fi muscatul obrazului sau zgarieturile cauzate de alimente dure. Acest raspuns inflamator excesiv poate favoriza formarea si persistarea aftelor.

Deficientele nutritionale asociate

Un sistem imunitar slabit este adesea asociat cu deficiente de nutrienti esentiali, cum ar fi:

Vitamina B12, zincul si fierul, care sunt cruciale pentru regenerarea mucoasei bucale.

Vitamina C, care sprijina vindecarea ranilor si sustine functia imunitara.

Lipsa acestor nutrienti slabeste integritatea tesuturilor si prelungeste vindecarea aftelor.

Bolile cronice si autoimune

Aftele bucale recurente pot fi asociate cu afectiuni care afecteaza sistemul imunitar, cum ar fi:

HIV/SIDA: Persoanele infectate au un risc crescut de infectii orale, inclusiv afte, potrivit studiilor.

Lupus eritematos sistemic: Aceasta este o boala autoimuna in care sistemul imunitar ataca propriile tesuturi, inclusiv mucoasa orala.

Boala Crohn sau colita ulcerativa: Aceste afectiuni inflamatorii ale tractului gastrointestinal pot provoca si ulceratii in cavitatea bucala.

Stresul fizic si emotional

Stresul este cunoscut pentru efectele sale negative asupra sistemului imunitar. In perioadele de stres intens, productia de cortizol creste, ceea ce poate slabi capacitatea organismului de a lupta impotriva inflamatiei si a infectiilor, favorizand astfel aparitia aftelor.