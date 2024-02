„În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul, în vârstă de 78 de ani, a fost internat la o unitate medicală de specialitate, în vederea efectuării unei expertize psihiatrice“, au transmis reprezentanții Poliției Gorj.

Dan Ilie Morega a spus, la ieșire din sediul Poliției Rutiere, că a acceptat benevol să efectueze expertiza psihiatrică: „Nu m-au întrebat nimic. Am stat de vorbă. Ne-am întreținut cordial. Au fost foarte amabili și plăcuți. Am acceptat benevol să fac o expertizăm medicală. Dacă expertiza medicală este corectă, pot să conduc. Eu sunt întreg la cap. Am acceptat să fac expertiză în mod benevol. Mafia lucrează. Eu nu mă duc la arest. Nu am furat. Este incredibil să merg la arest“, a spus Morega, citat de presa locală.

Dan Ilie Morega, prins la volanul mașinii deși avea permisul retras

Dan Ilie Morega a fost prins prima dată la volan pe data de 12 februarie.

La doar câteva zile distanță, pe 17 februarie, a fost prins din nou de polițiști, la Baia de Aramă, în timp ce se afla la volanul mașinii sale.

Pe 22 februarie, mașina lui Dan Ilie Morega a fost filmată în trafic în timp ce circulă cu un girofar în funcțiune și pătrunde pe contrasens, încălcând linia dublă continuă. „Sunt ofițer de informații și eram în misiune“, spunea Morega, în apărarea sa.

A patra oară s-a întâmplat aseară.

Morega nu a obținut avizul de la un medic de specialitate

În luna decembrie a anului trecut, Poliția Gorj a fost informată în scris de doi medici, psihiatru și neurolog, că, în urma unui consult, au rezultat niște probleme și că persoana respectivă nu mai este aptă să conducă autovehicule.

Potrivit legislației în vigoare, medicul psihiatru a informat poliția că i-a trimis lui Dan Ilie Morega un bilet de trimitere ca să meargă la o unitate medicală pentru efectuarea unui control și obținerea unui aviz psihologic că este apt de conducere. Potrivit unor informații din rândul anchetatorilor, Morega nu a mers în termen de 30 de zile și i s-a retras, astfel, permisul de conducere.

Chiar dacă a făcut plângere împotriva deciziei de retragere, executarea actului nu se suspendă.

Dan Ilie Morega a fost președintele Cooperației de Consum, în perioada comunistă, prefect de Gorj, deputat, inspector guvernamental, și președintele PNL Gorj.