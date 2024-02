Deși Morega, în vârstă de 78 de ani, are permisul de conducere retras din motive medicale, el a continuat să conducă, relatează Ziare.com.

Duminică, 18 februarie, acesta a fost oprit, din nou, în trafic de poliţişti, la Baia de Aramă, în judeţul Mehedinţi.

"Polițiștii din cadrul Poliției orașului Baia de Aramă, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un bărbat de 78 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism în orașul Baia de Aramă. Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul ar avea permisul de conducere retras, din motive medicale. În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere", au transmis reprezentanţii IPJ Mehedinți.

Fostul prefect de Gorj nu crede, însă, că permisul său de conducere a fost retras şi a anunţat că îi va da în judecată pe poliţiştii care l-au oprit în trafic.

"Îi voi da în judecată pentru abuz în serviciu, pentru nerealizarea propriilor atribuţii de serviciu, le voi face şi plângere penală pentru toate aceste lucruri şi le voi cere şi daune. Am permisul la mine. Cum să le dau permisul? Eu l-am luat şi am peste două milioane de kilometri parcurşi. Nu am avut un accident, nu am avut o lovire de persoană, nu am avut nimic. Decât o parcare greşită, două puncte, care după şase luni se duc. Dar nu le e ruşine? Păi, un ofiţer de informaţii îl opreşti? Un profesor universitar doctor, care mulţi din ei au făcut studiile la mine sau le fac. Mă ţin de aici o oră, iar eu trebuie să plec la Bucureşti", a declarat Dan Ilie Morega.

Reamintim că, pe 12 februarie, acesta s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volanul mașinii sale, deși avea carnetul suspendat.