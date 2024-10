Bigster este fratele mai mare al celebrului Duster și se va produce în România, la uzina Dacia din Pitești. Cu prețuri care încep de la sub 25.000 de euro pentru versiunea cu motor termic și sub 30.000 de euro pentru versiunea Full Hybrid, Bigster aduce noutăți importante în portofoliul Dacia.

Cu Bigster, Dacia intră în segmentul C-SUV, modelul reprezentând noutatea din gama producătorului român, după ce a debutat ca un concept car în urmă cu aproximativ trei ani și jumătate.

Chiar dacă cele două mașini arată asemănător și împărtășesc aceeași platformă CMF-B, diferența dintre cele două vehicule este vizibilă.

Bara de protecție al lui Bigster are un design diferit. Capota are un aspect sculptat, iar partea din față are o grilă lată, de culoare negru lucios, având în centru sigla „Dacia link”. Pe laterale există elemente decorative dreptunghiulare, similare cu cele de pe Duster. Culoarea scuturilor față și spate, precum și protecțiile laterale de la nivelul pasajelor roților sunt realizate din plastic reciclat.

Bigster este echipat în serie cu jante din aliaj de 17 sau 18 inch, iar pe nivelul superior, Journey, sunt disponibile opțional jante de 19 inch. Pe nivelele superioare clienții pot opta pentru o caroserie vopsită în două nuanțe (pavilion de culoare neagră), o premieră pentru un model Dacia de serie mare. Este disponibilă totodată o nouă culoare de caroserie: Indigo Blue. În zona unde cele două tonuri de culoare se îmbină există un logo mare pe care scrie Bigster.

Partea din spate a Daciei Bigster diferă de lui Duster, cu acoperișul care se extinde mai mult, făcând ca partea din spate să pară mai dreaptă. Hayonul facilitează accesul la compartimentul pentru bagaje, care este mai mare. Accesul la vehicul este facilitat de cardul mâini libere și de hayonul electric. Acesta este disponibil în serie pe Bigster Journey și opțional pe versiunea Extreme. Portbagajul lui Bigster are o capacitate de 667 de litri. Ca și Duster, protecțiile ușilor nu acoperă pragurile, ceea ce ar putea fi un dezavantaj.

Tehnologie avansată

La interior regăsim aceeași atmosferă ca în fratele mai mic, Duster. Toate informațiile legate de conducere sunt reunite în tabloul de bord digital de 7 sau de 10,1 inch (în funcție de nivelul de echipare) iar sistemul multimedia dispune un ecran central tactil de 10,1 inch. Versiunile Bigster Essential și Expression dispun de sistemul multimedia Media Display cu 4 difuzoare și conectivitate wireless Apple CarPlay și Android Auto.

În Bigster există un sistem de aer condiționat cu două zone pentru locurile din față și cu aeratoare separate pentru pasagerii din spate, precum și încărcător cu inducție pentru smartphone.

Premieră pentru Dacia – plafon panoramic cu trapă

Are o lungime de 120 cm iar trapa se poate fie întredeschide, fie deschide complet pe o distanță de 35 cm, asigurând o ambianță la bord luminoasă, plafonul panoramic este disponibil în serie pe versiunea Extreme și opțional pe Journey.

Bigster Extreme și Journey dispun de sistemul multimedia Media Nav Live, care oferă în plus navigație conectată integrând informații în timp real despre condițiile de circulație și o cartografie actualizată timp de 8 ani.

Există trei tipuri de consolă centrală pentru locurile din față: joasă, intermediară sau, în premieră pe un model Dacia, o consolă înaltă integrând o cotieră (cu compartiment frigorific), un încărcător cu inducție și un spațiu de depozitare spațios.

Din punct de vedere al spațiului, Bigster poate transporta 5 persoane împreună cu bagajele lor. Merită amintit că scaunul șoferului dispune în serie de comenzi electrice pentru reglarea înălțimii și pentru înclinarea spătarului.

Bigster vine cu un confort acustic sporit în interior, parbrizul beneficiind de protecție fonică.

Dacia Bigster - motorizări

HYBRID 155 (transmisie automată)

Este primul model din cadrul Renault Group care beneficiază de noua motorizare HYBRID 155: un motor de 1,8 litri benzină cu 4 cilindri pe benzină de 107 CP (produs în Spania), din două motoare electrice (un motor de 50 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată. Frânarea regenerativă permite încărcarea bateriei cu 0,8 kWh într-un mod total transparent pentru șofer.

TCe 140

Acest motor este derivat din propulsorul TCe 130 disponibil pe Noul Duster. Acest prim nivel de electrificare combină un motor pe benzină cu 3 cilindri de 1,2 litri turbo cu un sistem mild hybrid de 48V și o cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

Sistemul mild-hybrid susține motorul termic în fazele de demaraj și accelerație, permițând diminuarea cu circa 10 % a consumului mediu (5,6 l/100 km) și a emisiilor de CO2 (129 g/km) față de un motor termic de putere echivalentă. Frânarea regenerativă permite încărcarea bateriei cu 0,8 kWh într-un mod total transparent pentru șofer.

ECO-G 140 cu GPL - autonomie de 1.450 de km

Dacia Bigster propune o motorizare care asociază carburația mixtă și un sistem mild-hybrid de 48 V. Acesta din urmă susține motorul cu 3 cilindri de 1,2 litri turbo, indiferent dacă funcționează pe benzină sau pe GPL, în fazele de demaraj și accelerație, optimizând plăcerea de a conduce și eficiența motorului. Frânarea regenerativă permite încărcarea bateriei cu 0,8 kWh într-un mod total transparent pentru șofer.

Autonomia poate ajunge la 1.450 km datorită celor două rezervoare cu o capacitate totală de 99 litri de carburant (50 litri de benzină și 49 litri de GPL). Instalat sub planșeul portbagajului, rezervorul de GPL nu diminuează volumul de încărcare al acestuia.

TCe 130 4×4

Noul Bigster este adaptat pentru offroad datorită transmisiei sale integrale asociate cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte și un sistem mild-hybrid de 48 V. Acesta din urmă susține motorul cu 3 cilindri de 1,2 litri turbo, în fazele de demaraj și accelerație. Frânarea regenerativă permite încărcarea bateriei cu 0,8 kWh într-un mod total transparent pentru șofer.

SURSA