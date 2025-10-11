Keaton a devenit un simbol al cinematografiei încă din 1977, odată cu rolul său din Annie Hall, film pentru care a câștigat Oscarul și care a fost puternic inspirat de viața sa de către regizorul, scenaristul și fostul său iubit Woody Allen. De-a lungul carierei, ea a jucat în filme esențiale care au definit ultimele cincizeci de ani de cinema.

Personalitatea sa distinctivă, umorul subtil și stilul vestimentar unic – purtând adesea pălării sau cravate bărbătești și pantaloni largi – au făcut-o greu de imitat și extrem de recunoscută.

Roluri și premii marcante

Primul său rol major a fost alături de Al Pacino în Nașul (The Godfather), continuând să interpreteze soția lui Michael Corleone și în cele două episoade care au urmat. De asemenea, a fost nominalizată la Oscar pentru interpretările din Reds (1981), Marvin’s Room (1996) și Something’s Gotta Give (2003).

Diane Keaton și-a construit reputația și prin drame precum Looking for Mr. Goodbar, Shoot the Moon și The Good Mother, demonstrând că nu se teme să interpreteze femei dificile sau greu de îndrăgit.

Colaborarea cu Woody Allen

Keaton și Allen au început colaborarea pe scenă în Play It Again, Sam, pentru care a fost nominalizată la Tony în 1971, continuând apoi cu opt filme împreună, inclusiv Sleeper (1973), Love and Death (1975) și Manhattan (1979). În 1993, ea a preluat rolul scris pentru Mia Farrow în Manhattan Murder Mystery și a rămas o susținătoare constantă a lui Allen după acuzațiile aduse de Farrow.

Comedii memorabile și activitate recentă

Printre cele mai populare comedii se numără Baby Boom, Father of the Bride (și continuările sale), The First Wives Club și Book Club. Sequelul Book Club: The Next Chapter, lansat în 2023, pare să fie unul dintre ultimele proiecte cu participarea sa. Despre alegerea de a rămâne activă în cinematografie, Keaton a spus pentru The Guardian: „Îmi oferă oportunitatea să cunosc mai mulți oameni într-un alt domeniu. Îmi place. Totul e interesant. Viața nu e niciodată plictisitoare.”

Ea a mărturisit și pasiunea sa pentru fotografierea ușilor și magazinelor abandonate, explicând: „Pentru că viața e tulburătoare! Ai o idee în minte despre ce este, ce ar trebui să fie sau ce ar putea fi. Dar nu e deloc așa! Sunt doar lucruri care se ridică și coboară.”

Viața personală și implicarea familială

În 1996, Keaton a adoptat o fiică, Dexter, și patru ani mai târziu un fiu, Duke. „Maternitatea m-a schimbat complet” a spus ea. Deși a avut relații cunoscute cu vedete precum Al Pacino și Warren Beatty, nu s-a căsătorit niciodată.

Keaton și-a îngrijit mama de la diagnosticul de Alzheimer în 1993 până la decesul acesteia în 2008 și a dedicat multe pagini din autobiografiile sale vieții mamei și publicării jurnalelor acesteia. „A fost totul pentru mine. A fost minunată. Era exemplul meu pentru ce poți face cu viața. Era inima a tot ce era mai bun.”

De asemenea, a avut grijă și de fratele său, Randy, care a murit în 2021 după ani de probleme de sănătate mintală.

Activități profesionale și recunoașteri

Pe lângă cariera de film, Keaton a lucrat și pentru televiziune, interpretând o călugăriță intrigantă în serialul The Young Pope. A investit și în proprietăți imobiliare, precum și în linii de produse pentru casă, îmbrăcăminte, ochelari și vin.

În 2017, a primit premiul pentru întreaga carieră din partea American Film Institute, mulțumindu-și colaboratorilor și cântând Seems Like Old Times, melodia pe care personajul său o interpretează în Annie Hall.

În decembrie 2024, cu probabil ultima apariție publică, Keaton a lansat primul său single, o piesă de Crăciun intitulată First Christmas.

