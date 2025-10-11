Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și și-a început aventura cu UTA la doar 11 ani, în echipa de juniori, sub atenta îndrumare a lui Coco Dumitrescu. Talentul său a atras rapid atenția lui Cibi Braun, antrenorul primei echipe, iar în sezonul 1965-1966 tânărul jucător devenea deja o prezență constantă în ofensiva echipei. Supranumit „Copilul teribil al fotbalului arădean”, Domide a cucerit tribunele și inimile fanilor, devenind un reper al echipei până în 1979.

În anii săi de glorie, a fost liderul generației care a adus pe malurile Mureșului ultimele două titluri naționale ale UTA, remarcându-se și în meciuri europene, cum a fost întâlnirea memorabilă cu Feyenoord sau primăvara europeană din 1972.

Cariera internațională și contribuția la națională

Domide nu s-a limitat la performanțele clubului. A fost și component al echipei naționale, inclusiv în lotul calificat la Campionatul Mondial din Mexic, 1970, reprezentând România cu dăruire și profesionalism.

De la teren la bancă și funcții administrative

După retragerea din activitatea de jucător, Domide a continuat să contribuie la succesul UTA. A activat inițial la Centrul de Copii și Juniori, apoi ca secund și antrenor principal al primei echipe, fiind legat de revenirea clubului în prima scenă în 1993. Ani mai târziu, a acceptat funcția de președinte al clubului, într-o perioadă complicată, demonstrând devotament și loialitate neclintită.

Întotdeauna prezent la întâlnirile de „old-boys”, Domide impresiona prin eleganța și farmecul său, amintind de vremurile bune ale fotbalului arădean.

Recunoașteri și ultimele momente publice

În 2016, i s-a conferit titlul de „Cetățean de Onoare” al orașului Arad. În 2022, la puține zile după ce a împlinit 76 de ani, a fost primit cu aplauze la Arena Francisc Neuman, când a dat lovitura de începere a meciului UTA - CS Mioveni, simbol al legăturii sale permanente cu echipa și comunitatea locală.

UTA Arad își ia rămas bun de la Flavius Domide cu adâncă recunoștință și durere: „Odihnește-te în pace, Flavius Domide! Bătrâna Doamnă va spune povestea ta celor care vor veni!”, a scris clubul sportiv pe pagina de socializare.

