„Club Atletico Boca Juniors anunță că joi, între orele 10:00 și 22:00 (ora Argentinei), își va deschide porțile pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Miguel Angel Russo.

Priveghiul va continua vineri între 10:00 și 12:00.

Pentru a respecta intimitatea familiei, este interzisă fotografierea sau filmarea la fața locului.

Întreaga comunitate a Club Atlético Boca Juniors transmite condoleanțe familiei și prietenilor în acest moment de profundă durere”, a transmis clubul prin intermediul unui comunicat.

Fostul tehnician nu a mai condus echipa din 21 septembrie, când s-au agravat simptomele bolii cumplite de care suferea.

Argentinianul a fost diagnosticat cu cancer de prostată în 2017, în timp ce antrena în Columbia. Starea tehnicianului s-a agravat în ultimele zile.