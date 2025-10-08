Joan și Ted Kennedy au fost căsătoriți timp de 24 de ani și au avut împreună trei copii: Kara, Ted Jr. și Patrick. De-a lungul vieții, Joan Kennedy s-a confruntat cu probleme de alcoolism și depresie, devenind una dintre primele femei din cercurile politice americane care au vorbit deschis despre lupta cu dependența, potrivit Daily Mail.

Figura elegantă și discretă a lui Joan Kennedy a fost adesea prezentă în viața publică, iar curajul ei de a aborda subiecte sensibile a fost apreciat de opinia publică. Familia nu a oferit încă detalii despre funeralii.