Doliu în familia Kennedy. O veterană a legendarei familii prezidențiale s-a stins din viață

Joan Bennett Kennedy avea 89 de ani (Profimedia)
Joan Kennedy, fosta soție a senatorului american Ted Kennedy, a încetat din viață în locuința sa din Boston, la vârsta de 89 de ani. Potrivit unui purtător de cuvânt al familiei, aceasta a murit în somn.

Joan și Ted Kennedy au fost căsătoriți timp de 24 de ani și au avut împreună trei copii: Kara, Ted Jr. și Patrick. De-a lungul vieții, Joan Kennedy s-a confruntat cu probleme de alcoolism și depresie, devenind una dintre primele femei din cercurile politice americane care au vorbit deschis despre lupta cu dependența, potrivit Daily Mail.

Figura elegantă și discretă a lui Joan Kennedy a fost adesea prezentă în viața publică, iar curajul ei de a aborda subiecte sensibile a fost apreciat de opinia publică. Familia nu a oferit încă detalii despre funeralii.