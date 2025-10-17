Decizia a fost luată în cadrul Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, care a stabilit un set de măsuri imediate, în urma exploziei de la blocul din Calea Rahovei.

Printre aceste măsuri se numără evacuarea completă a imobilului și interzicerea accesului până la finalizarea expertizei tehnice privind stabilitatea clădirii, scrie prefectul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Inspectoratul în Construcții realizează în regim de urgență expertiza tehnică a clădirii. De asemenea, Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală asigură ordinea publică și prevenirea accesului neautorizat în locuințele afectate.

"ISU București-Ilfov asigură securizarea perimetrului, supravegherea și sprijinul tehnic pentru expertiza structurală. A fost creat un punct de comandă și de informare în vecinătatea blocului, coordonat de ISU. Toate persoanele afectate de explozie sunt rugate să se prezinte la acest punct", precizează Andrei Nistor.

Persoanele evacuate vor fi cazate temporar, în regim hotelier, pe perioada weekendului, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. Începând de luni, acestea vor relocate în apartamente închiriate prin Direcția Situații de Urgență a PMB.

Vor fi asigurate: hrană, apă potabilă, produse de igienă și îmbrăcăminte pentru toate persoanele evacuate, menționează prefectul.

De asemenea, vor fi evaluate și înregistrate persoanele afectate (proprietari, chiriași, persoane vulnerabile), fiind verificat statutul juridic al locuințelor, prin Primăria Sectorului 5.

ASSMB, DSP și SABIF oferă asistență medicală de urgență, consiliere psihologică și monitorizarea stării de sănătate a celor afectați.

"Gândurile noastre sunt alături de familiile care trec prin această tragedie. Toate instituțiile sunt în teren și colaborează pentru a asigura siguranța, sprijinul și normalizarea rapidă a situației", se mai arată în postare.

Vineri dimineață, o explozie puternică s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit și 13 au fost rănite.