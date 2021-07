Totul a început când femeia în vârstă de 66 de ani s-a angajat ca batantă pentru o familie din Italia. Ea povestește că a a fost înjosită și privată de drepturi fundamentale.

”În contract nu aveam concediu. În schimb, se știa clar că liberele sunt libere, deci 36 de ore pe săptămână. Ei nu îmi dădeau decât 4 ore. O oră făceam până la autobuz... Deja începuse să urle la mine, dacă întârziam o jumătate de oră din cele 4 libere, bătea cu piciorul în podea și urla”, a povestit Fatme Pătraclă la Realitatea Plus.

Cum nu a mai putut să suporte situația, femeia a demisionat.

”Când m-am angajat, nu îmi cunoșteam drepturile pentru că eram prima dată în Italia. După aceea, am învățat și am înțeles despre ce este vorba cu contractul meu. Au dorit să îmi dea 2.000 de euro, dar am refuzat. După ce am refuzat acei bani, ei au făcut plângere penală pentru abandon. Eu i-am anunțat, i-am avertizat”, a mai spus aceasta.

În 2015, femeia a depus o plângere civilă împotriva familiei pentru care lucrase. Drept răspuns, italienii au profitat că bătrâna nu semnase niciun document. Codul penal din Italia interzice abandonul nejustificat al unui loc de muncă, astfel că românca a ajuns să fie condamnată la 10 luni de închisoare cu suspendare.