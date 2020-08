CUM se transformă manifestările ARTEI în plină pandemie. Nocturnele de Poezie Contemporană din București

Pe acești piloni sunt construite și Nocturnele de Poezie Contemporană de la ARCEN (Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate, n.n.), aflate deja la al șaselea an de existență. Spațiile bucureștene alese de organizatori în 2020 pentru evenimente sunt acoperișul unei clădiri de pe Bulevardul Magheru, dar și o grădină de vară centrală transformată în zonă de street-food, loisir și sincretism artistic. Nouăsprezece poete și poeți colorează peisajul cultural-artistic în vara lui 2020 sub egida Nocturnelor de Poezie Contemporană.

În acești parametri de delimitare s-a desfășurat și evenimentul de sâmbătă, 8 August, cu poetul și muzicianul Mitoș Micleușanu, eveniment moderat de jurnalista și poeta Elena Vlădăreanu.

Nocturna de Poezie Contemporană din 8 August – Mitoș Micleușanu & Elena Vlădăreanu

Deschiderea nocturnei de poezie, ce s-a desfășurat într-una dintre grădinile de vară ale Capitalei, a fost asigurată de Edmond Niculușcă și de echipa ARCEN prin prezentarea de poeme mai vechi și mai noi ale lui Mitoș Micleușanu, autor originar din Bahcisarai, Crimeea.

Un lucru inedit al evenimentului de sâmbătă seara a fost acela că pe fiecare scaun sau șezlong se găsea câte un plic conținând versuri dintr-un autor sau autoare, care trecuse deja pe la Nocturnele de Poezie Contemporană în primii cinci ani de existență ai proiectului. Echipa ARCEN i-a încurajat pe spectatori să-și citească unii altora poemele din plic în pauza evenimentului, respectând distanța fizică impusă de regulile CoVID. Coordonatorul Asociației a amintit și de modul în care s-au născut aceste evenimente, într-un moment în care el nu citea poezie contemporană.

Edmond Niculușcă: „Poezia contemporană vorbește despre fiecare dintre noi. Citiți și voi mâine dimineață o poezie contemporană! Acum șase ani nu citisem niciun volum de poezie contemporană, până să primesc întâmplător volumul Adelei Greceanu Și cuvintele sunt o provincie (Cartea Românească, 2014, n.n.).”

Partea a doua a evenimentului a inclus un dialog despre viață și artă, Elena Vlădăranu încercând să afle cât mai multe despre parcursul cultural-artistic al lui Mitoș Micleușanu de la venirea sa în România în 1990. Poetul a vorbit și despre rolul terapeutic al diferitelor forme de artă pe care le experimentează. El este cunoscut mai ales pentru proiectul umoristic Planeta Moldova, activ la începutul anilor 2000.

Mitoș Micleușanu: „Dacă-mi amintesc bine, eu când am început să scriu, am început cu poezie. De fapt, cred că toți cei care scriu, scriu la un moment dat și poezie. Am venit în România, la Cluj, în 1990. Clujul a fost o antiteză, o eliberare pentru mine. (...) Am încercat să descopăr mai multe fire creative. În general, oamenii au domenii de suflet și zone de obligație. Terapeutic este important să ai cel puțin o activitate artistică, care să nu aibă legătură cu ceea ce câștigi. Scrisul a fost prima mea dragoste. Recomand scrisul oricui, inclusiv celor care se află în depresie. Oamenii își aleg drumul în funcție de traumele pe care le suferă.”

Scriitorul originar din Crimeea a vorbit și despre perioada petrecută la radio, despre care spune că l-a ajutat să comunice mai bine.

Mitoș Micleușanu: „Radioul a fost pentru mine și curiozitate și test. A fost un proces de comunicare ce m-a ajutat să mă exprim. La radio e foarte important să transmiți și lucruri care să se simtă că vin direct din sufletul tău.”

Seara de poezie contemporană a inclus și momente de dans contemporan, dar și un playlist foarte adecvat atmosferei din grădina de vară, playlist din care nu a lipsit australianul Nick Cave. Nocturnele vor continua toată luna august, dar și în septembrie, publicul bucureștean putând (re)descoperi poeți și poete care vorbesc despre lumea ce ne înconjoară, atacând sau NU problematica pandemiei.

Andrei Zbîrnea

9 august 2020