Maraton de Poezie Online 2020 – o inițiativă inedită pentru literatura română

Maratonul de Poezie Online 2020 este un eveniment organizat de Toni Chira, Sorina Rîndașu, Antonia Mihăilescu și Savu Popa, patru tineri activiști culturali și poeți. Aceștia s-au gândit ca acest proiect să fie un motiv de speranță pentru oamenii din țara noastră în aceste momente de teamă colectivă. Printre autorii consacrați care și-au anunțat participarea cu videouri se numără: Matei Vișniec, Florin Iaru, Moni Stănilă, Radu Vancu, Nicoleta Dabija, Ștefan Manasia sau Daniel Bănulescu. Evenimentul va avea loc mâine, începând de la ora 12, pe pagina de Facebook Maraton Poezie Online 2020.

Ce spun actorii implicați: organizatori și participanți

Toni Chira, organizator: „Am început acest proiect de la o simplă discuție cu Sorina Rîndașu, discuție prin care ne-am dat seama că cel mai bun mod de a ne destinde și de a crea un focar de speranță e poezia, mai exact un maraton de poezie.E un proiect independent, aș putea spune că tocmai de aceea am preferat munca în echipă în defavoarea celei solitare. Eu, Savu Popa, Sorina Rîndașu și Antonia Mihăilescu suntem unul pentru celălalt un punct de sprijin. Ideal ar fi să reușim să bucurăm lumea prin ceea ce facem, să îi redăm atitudinea pozitivă. Ar fi minunat să putem concretiza acest maraton și în realitate, deși cred că, pentru un timp, acest lucru este imposibil. Dar, dacă tot am spus că mesajul nostru este acela de a împărtăși speranța, atunci mă dedau speranței. Vrem să continuăm acest gen de evenimente.”

Antonia Mihăilescu, organizatoare: „E inimaginabil să realizezi cât de solidari sunt oamenii în această perioadă. Trei zile de muncă intensă alături de o echipă alcătuită din oameni dragi (Sorina Rîndașu, Toni Chira și Savu Popa) m-au făcut să cred cu adevărat în poezia românească contemporană și viitorul ei. Le mulțumesc partcipanțiilor pentru că s-au hazardat odată cu noi în acest proiect foarte tânăr și că au avut bunăvoință și încredere. Poetry is an antidote.”

Sorina Rîndașu, organizatoare: „Proiectul acesta a început dintr-o discuție de genul „cum ar fi să facem asta?”, pe care am avut-o cu Toni într-o seară. Inițial aveam idei complet diferite despre ce ar trebui să vizeze, pe cine, cum, când, dar formatul la care am ajuns acum este ceea ce trebuie, ceea ce căutam de fapt. Trebuie să zic că mă bucură tare-tare mult mobilizarea oamenilor. Faptul că proiectul acesta a luat o asemenea amploare se datorează 100% celor care ni s-au alăturat cu inima deschisă.”

Savu Popa, organizator: „Acest proiect a luat naştere în urma unei idei, la început simple, timide, care presupunea un maraton de lectură online, realizat de către un grup restrâns de câţiva prieteni. Apoi, ne-am gândit că cea mai benefică modalitate de ,,a împărtăşi” cu ceilalţi această experienţă este aceea de a-i implica, exact ca într-o piesă de Pirandello, şi pe ceilalţi ,actori-spectatori, de a crea un colectiv dinamic, de ,,anticorpi poetici”, vorba lui Radu Vancu, cei care vor restabili echilibrul şi frumuseţea lumii. Am recurs la o astfel de mişcare, datorită încrederii că poezia, la fel ca dragostea, ne spune Dante Alighieri, poate mişca sori şi stele.”

Radu Herjeu, poet participant: „Nu mi-am citit niciodată poeziile cu voce tare. Pe ale altora, da. Pe ale mele, nu, și pentru că mi-era teamă că o să aflu că nu toate sensurile pe care le poți descoperi în cuvântul scris, rămân la fel de la îndemâna audienței. În fond, lecturarea sonoră a unui text (dacă nu ești actor) e o chestie la fel de personală ca și scrierea lui. Accentele, articularea, pauzele, viteza devin cel puțin la fel de, dacă nu mai importante decât construcția grafică a semnelor pe pagina albă. Dar mi s-a părut interesantă inițiativa Maratonului și nu puteam să nu răspund onorantei invitații făcute de inițiatorii lui.”

Vlad Sibechi, poet participant: „Maratonul de Poezie, proiect aparținând unor tineri poeți admirabili, este un semn că avem nevoie cu toții să credem într-o forță superioară, care aparține acestei lumi și totuși se situează în afara ei, pe niște piscuri de pe care totul se vede mai clar. În vremuri care ne demonstrează fragilitatea ființei, cu rupturile iremediabile care se produc, găsim acest subterfugiu al locuirii împreună în zona încă necontaminată a poeziei.”

Răzvan Țupa, poet participant: „De când s-a declarat stare de necesitate nu poți să deschizi o fereastră fără să dai de cineva care are o soluție sau consideră că are ceva de spus despre epidemie. Eu am urât mereu ideea de maraton de poezie. Tocmai pentru că mi se părea că seamănă prea mult cu spațiul în care oamenii vorbesc unii peste alții. În schimb, ideea tinerilor poeți de a pune cap la cap înregistrări video de poezie m-a provocat tocmai pentru că îți dă ocazia să gestionezi propriul tău spațiu de izolare mai mult sau mai puțin poetică. Așa că am gestionat fără sfaturi și fără soluții, cu vocea concentrată asupra ieșirii din carantina fiziologiei. Abia aștept să văd cum se leagă demersurile poetice adunate astfel. Sigur că multe sunt degeaba. Dar degeaba pare și respirația dacă nu îi prinzi ritmul.”