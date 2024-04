Dragonul este asociat cu puterea, curajul și norocul, oferindu-ne oportunități de a ne asuma riscuri și de a acționa în direcția obiectivelor noastre. Elementul Lemn aduce o notă de vitalitate și înnoire, stimulând creativitatea și inițiativele noi. Cu toate acestea, în ciuda entuziasmului generat de aceste energii pozitive, Dragonul de Lemn ne îndeamnă să fim cumpătați și să ne gestionăm acțiunile cu discernământ. Acest simbol ne sfătuiește să fim atenți la impulsuri și să ne concentrăm pe acțiuni bine gândite și echilibrate.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Inceputul saptamanii este favorabil activitatilor profesionala. Este chiar idicat sa-ti programezi toate intalnirile de afaceri in prima parte a saptamanii. Lasa-ti sfarsitul saptamanii pentru amor. Daca esti singur, atentie la intalnirile superficiale. Nu pierde vremea cu oameni care nu ti se potrivesc deloc.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Saptamana poate incepe mai dificil, cu refuzuri in anumite sfere, dar nu trebuie sa te dai batut. Incearca de mai multe ori, pana cand vei primi raspunsul pe care il cauti. La serviciu, atentie la munca celorlalti. Este posibil sa ai tu de facut corecturile. Weekend-ul se anunta romantic pentru cupluri. Insa, daca esti singur, ai o lista de “asteptare” pe care o poti revizui. Poate cineva merita, totusi, interesul tau.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Sunt oameni care se schimba sau care isi ratacesc mereu drumul. Chiar vrei sa stai in preajma lor, ca sa-ti creasca nivelul de nesiguranta? Mergi inainte! Lasa-i pe ei cu ale lor si tu vezi-ti de ale tale. Fii mai optimist, mai aincrezator. Weekend-ul pare ideal pentru dragoste si romantism, asa ca te poti implica in “slefuirea” relatiei tale. Scoate la lumina diamantul! Daca esti singur, nu este eclus sa cunosti o persoana cu foarte mare potential!

Impresia pe care le-o faci celorlalți, în funcție de semnul tău zodiacal

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Poti intampina o lipsa de concentrare, insa trebuie sa iei masuri. Nu poti lasa totul balta, doar pentru ca nu ai chef. Sunt lucruri si actiuni care au nevoie de inspiratia si motivatia ta. Poate o sedinta cu colegii te poate starni la idei inovatoare. Weekend-ul poate aduce o discutie serioasa in cuplu, mai ales daca te simti sufocat de partener. Lamureste cum stau lucrurile!

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Inceputul saptamanii este de bun augur pentru intalniri de afaceri. Stabileste proiecte, fa-ti o lista cu prioritati. Daca te lovesti de ceva in desfasurarea unuia, treci la altul, pana cand te lamuresti ce anume te tine pe loc la celelalte. In weekend vibratiile sunt destinate iubirii. Daca esti singur, nu este exclus sa intalnesti o persoana care se potriveste perfect cu portretul robot al partenerului ideal.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Fii mai rezervat in actiuni, mai ales la inceputul saptamanii, cand nu ai foarte multa claritate si poti scapa din vedere detalii importante. Spre mijlocul saptamanii ai tendinta de a te incarca cu mai multe sarcini decat poti duce si pot aparea frustrari. Nu te aglomera in weekend cu treburi de facut si lasa-l liber pentru activitati care iti bucura sufletul.

Horoscopul săptămânii 29 aprilie - 5 mai. Astrele sunt puse pe șotii. Aproape toate zodiile se vor vedea nevoite să se adapteze în fața schimbării

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Inceputul saptamanii este excelent pentru afaceri, dar si pentru romantism. Programeaza cu incredere intalniri atat in plan profesional, cat si in plan amoros, in functie de interese. Mijlocul saptamanii te-ar putea stresat putin din cauza volumului de munca. Insa daca te concentrezi pe cate o sarcina, pe rand, le vei putea termina pe toate pana la finalul saptamanii. In amor, nu grabi lucrurile. Daca esti la inceputul unei relatii sau daca acum intalnesti pe cineva, nu merge mai departe decat e cazul. Daca esti implicat intr-o relatie de mai lunga durata, nu te sfii sa iti arati sentimentele.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

O saptamana in care adevarurile ies la suprafata. Spune ceea ce simti, nu te mai ascunde. Toate aceste raspunsuri te pot ajuta sa iei o decizie inteleapta. Weekend-ul se anunta fierbinte in plan amoros. Te apropii de partener, iti exprimi cu usurinta sentimentele. Momentele placute domina tot sfarsitul de saptamana.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Oamenii nu sunt chiar atat de cooperanti pe cat ti-ai dori. Insa nu trebuie sa te superi ca nu sunt de acord cu parrile tale. Incearca sa nu te instrainezi doar pentru ca nu iti fac tie pe plac. Daca ai nevoie de favoruri, nu este indicat sa le soliciti mai devreme de vineri. Risti sa fii refuzat. In plan romantic, renunta la impulsivitate. Fii mai diplomat, mai atent si mai dragastos. Weekend-ul poate fi memorabil pentru cupluri.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Pare ca nimeni nu este de acord cu tine. Si nu este vorba de tine sau de ideile tale, ci despre faptul ca unii vor pur si simplu sa iti testeze limitele, spun astrologii. Incearca sa nu te impotrivesti sa sa mergi cu valul. Vei vedea ce transformare. In amor, lucrurile incep sa se limpezeasca spre finalul saptamanii. Daca esti singur, se poate naste o idila. Weekend-ul pare dedicat iubirii.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

In aceasta saptamana, concentrarea si disciplina sunt evazive. Nu lasa mintea sa o ia hai-hui spre alte zari. Fii ancorat in ceea ce faci. Evita sa iei decizii bazate pe impuls, mai ales spre sfarsitul saptamanii. Weekend-ul se anunta romantic. Daca esti singur, o intalnire cu cineva special ar putea sa te vrajeasca pentru multa vreme.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Iti lipseste putin increderea de sine. Nu ca ar observa cineva, insa nu iti face bine tie. Programeaza-ti intalnirile de afaceri pentru prima parte a saptamanii, iar ultima parte celor amoroase. Nivelul de energie pare sa scada la mijlocul saptamanii, de aceea este indicat sa iti gestionezi foarte bine sarcinile, astfel incat sa faci fata tuturor. Weekend-ul odihneste-te cat de mult poti. Corpul tau are nevoie de relaxare.

Horoscop WEEKEND 26-28 aprilie 2024. Se deschid porțile abundenței și comunicării, odată cu ieșirea lui Mercur din retrograd. Patru zodii vor sărbători cu fast