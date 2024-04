"În lumina ultimelor evenimente care au necesitat lupta si momente sensibile in sanul familiei phoenix, suntem acum bucurosi , desi cu intarziere sa incepem sezonul de concerte.asa cum v-am promis va tinem la curent cu evolutia lucrurilor , Nicu are in fata un drum lung de recuperare , motiv pentru care ne-a solicitat sa continuam, si sa va aducem bucurie ! Fiecare sa renasca , va asteptam !" au transmis colegii dde trupă ai lui Nicu Covaci.