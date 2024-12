Povestea a reapărut în 1987, când Dr. Oscar Rafael Padilla Lara, filosof și notar, a primit o fotografie veche a capului, care ar fi fost făcută în anii 1950 de un proprietar local. Fotografia înfățișa enigmatica statuie cuibărită în junglă. Această descoperire a fost subliniată pe scurt în buletinul informativ „Ancient Skies", atrăgând atenția exploratorului David Hatcher Childress. Motivat de curiozitate, Childress a localizat capul în La Democracia, în sudul Guatemalei.

Ajuns la fața locului, Dr. Padilla a descoperit că revoluționarii folosiseră capul pentru tragere la țintă, provocând daune grave. Distrugerea a făcut imposibilă continuarea examinării, iar artefactul a alunecat înapoi în obscuritate. Ani mai târziu, capul a apărut în documentarul „Revelations of the Mayans 2012 and Beyond", care îl lega în mod controversat de contactul cu extratereștrii, reaprinzând interesul public, dar și scepticismul.

În ciuda controverselor și a îndoielilor, autenticitatea fotografiei și a relatării doctorului Padilla rămân necontestate. Acest lucru ridică întrebări persistente cu privire la originile și creatorii capului de piatră. A fost un artefact olmec sau o dovadă a unei civilizații necunoscute? Misterul rămâne nerezolvat, așteptând ca o nouă generație de exploratori să dezvăluie adevărul din spatele acestei enigme antice.

Specia preistorică ce trăiește doar în România. Este considerată un adevărat miracol al naturii