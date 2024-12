În cadrul discuției, Valentin Jucan a spus că CNA are rolul de a monitoriza conținutul media și de a se asigura că acesta respectă rigorile legii. „Trebuie să respectați legea audiovizualului”, a declarat el, avertizând amenințător că orice încercare de a compromite imaginea sa prin materiale difuzate ar putea atrage consecințe legale.

Anca Alexandrescu: Ați încercat să faceți lucrurile spre un vot pentru ridicarea licenței Realității Plus după amendarea noastră în mod succesiv. Să invocați articolul 95 și aș vrea să explicați public ce înseamnă această disoluție a autorităților statului român. Am văzut că dumneavoastră nu v-ați bazat pe niciun articol de lege care să prevadă această chestiune, ci doar ați spus că este opinia dumneavoastră. Și atunci vă întreb cum este posibil ca opinia mea exprimată în cadrul editorialului și în cadrul emisiunii să aibă o influență atât de mare încât să ducă la disoluție autorităților statului român.



Valentin Jucan: În primul rând, dacă eram șeful cenzurii, așa cum ați spus, nu mă mai duceam eu acum zece ani de zile să salvez existența licenței Realitatea Plus. Asta pe așa ca o informație pentru dumneavoastră apropo de cât de mare dușman sunt în legătură cu acel post. Dacă vă întrebați la ce articol mă refer, mă refer la articolul 95 din legea audiovizuală, care spune așa:

Constituția poate decide retragerea licențelor audiovizuale sau a dreptului de furmizare a unui serviciu media, etc. Și la litera C spune, în situația în care există o incitare la acțiuni care au drept scop disoluția autorității de stat.

Anca Alexandrescu: Vă rog frumos să nominalizați momentele când eu am instigat.

Valentin Jucan: Doamna Anca Alexandrescu, aveați un invitat. Și timp de două zile, invitatul dumneavoastră, pe care nu l-ați contrazis aproape deloc, asta a spus. Noi i-am dat amendă postului, nu i-am dat amendă doamnei Anca Alexandrescu și nu i-am dat amenda candidatului, i-am dat amenda postului, pentru că noi nu avem o relație juridică.

Anca Alexandrescu: Dumneavoastră, de libertatea de exprimare ați auzit? De deciziile CEDO privind libertatea de exprimare ați auzit? N-am dreptul la opinie? În ce constă incitarea? Că incitarea înseamnă să încurajezi oamenii. Eu le-am spus oamenilor să nu reacționeze violent, să nu iasă în stradă, să nu cadă în capcana aceasta de răzbunare. Dumneavoastră, când spuneți că am incitat, trebuie să-mi dați consecința acestui discurs al meu. Adică a ieșit lumea în stradă, s-au dus, s-au atacat instituțiile statului?

Valentin Jucan: Sigur, tot invitatul dumneavoastră... Eu încercam să vă spun că invitatul dumneavoastră este cel care a îndemnat ca oamenii să meargă la vot în condiții în care secțiile de vot erau închise ca urmare a decizii curții constituționale.

Anca Alexandrescu: Era o formă de protest. În continuare vreți să hăituiți și de fapt asta faceți, hăituiți Realitatea Plus. Noi ne vom apăra cu avocatul, nicio problemă, nu ne temem. Mă bucur că ați spus în această seară că scopul dumneavoastră este să aplicați articolul 95, adică să ridicați licența Realității Plus. Mâine ați pus pe ordinea de zi acea decizie de oprire pentru 10 minute emisia Realitatea Plus. Vă aduc la cunoștință că s-a prescris acest lucru. Faceți acest lucru doar pentru intimidare și hărțuire și doar ca să arătați, adică puneți presiune pe Realitatea Plus.

Valentin Jucan: Doamna, nu s-a prescris. Mai consultați-vă avocații.